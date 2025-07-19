Культовая серия Grand Theft Auto — сколько стоят любимые игры про бандитов в 2025

GTA San Andreas. Фото: Steam

Переоценить влияние на мировую поп-культуру культовых игр серии Grand Theft Auto (GTA) невозможно. Первый релиз состоялся почти 30 лет назад — в далеком 1997 году. С тех пор на свет появилось 10 самостоятельных игр и три дополнения. Интересно узнать, сколько стоят любимые части серии в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько геймерам надо заплатить за разные части серии GTA.

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Цены на Grand Theft Auto

Купить официальные версии можно в цифровых магазинах, в частности Steam и Epic Games. Плюс они доступны на игровых консолях PlayStation. Мы проверили актуальные цены на культовые части GTA и выяснили, где геймерам искать выгодные скидки. По состоянию на 19 июля 2025 года в Steam можно купить:

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition — 429 грн;

Grand Theft Auto V Enhanced — 879 грн (скидка 56%);

Grand Theft Auto: The Trilogy (GTA III, Vice City, San Andreas) — 1 499 грн.

В Epic Games тоже небольшой выбор. Трилогию продают со скидкой 60% — 599,60 грн вместо 1 499 грн, что гораздо выгоднее, чем в Steam. Последняя часть из доступных в 2025 году — Grand Theft Auto V Enhanced — стоит 674,50 грн вместо 1 349 грн (-50%).

Стоимость Grand Theft Auto V в Epic Games. Фото: скриншот

Чтобы поиграть в Grand Theft Auto V на PS5, нужно заплатить минимум 1 208 грн (действует скидка 50%). Версия на PS4 стоит дешевле — 629,58 грн вместо 1 499 грн (-58%). Трилогия на PS4 и PS5, включающая GTA III, Vice City и San Andreas, обойдется в 719,60 грн вместо 1 799 грн (-60%).

Что известно о серии Grand Theft Auto

Игры GTA от компании Rockstar Games стали синонимом успеха, культовости и одновременно скандальности. Игроки могут окунуться в криминальные сюжеты, интегрированные в открытый мир. Особенностями всех частей является нелинейный геймплей, тонны черного юмора на современное общество, пародии на американскую культуру, засилье преступности.

Как только в инфопространстве всплывают детали нового релиза, автоматически появляются споры из-за насилия, сексуализированности женских персонажей, расизма, историй об убийствах/наркотиках/мафии, прочего аморального контента. Но именно эти определяющие маркеры помогли GTA обрести миллионы поклонников по всему миру.

Уже скоро Rockstar планирует выпустить Grand Theft Auto VI. Геймеры ждали релиз еще в 2025 году, но разработчики перенесли событие на конец мая 2026-го. Как известно из трейлеров, сюжет новой части развернется в современном Vice City, а протагонистами будут мужчина и женщина.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, продолжение культовой франшизы от украинских разработчиков — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — официально выйдет на PlayStation 5 і PS5 Pro. Релиз запланирован на конец 2025 года. Разработчики обещают, что версия для PS5 будет иметь тактильный отклик и адаптивные триггеры.

Также мы писали, что коллекционеры по всему миру начали зарабатывать на оригинальных карточках Pokemon TCG. Редкие экземпляры стоят от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов. За 20 лет карточки выросли в цене более чем на 3000%.