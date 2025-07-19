Культова серія Grand Theft Auto — скільки коштують улюблені ігри про бандитів у 2025 році

GTA San Andreas. Фото: Steam

Переоцінити вплив на світову поп-культуру культових ігор серії Grand Theft Auto (GTA) неможливо. Перший реліз відбувся майже 30 років тому — в далекому 1997 році. Відтоді на світ з’явилося 10 самостійних ігор і три доповнення. Цікаво дізнатися, скільки коштують улюблені частини серії у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки геймерам треба заплатити за різні частини серії GTA.

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Ціни на Grand Theft Auto

Придбати офіційні версії можна в цифрових магазинах, зокрема Steam та Epic Games. Плюс вони доступні на ігрових консолях PlayStation. Ми перевірили актуальні ціни на культові частини GTA і з’ясували, де геймерам шукати вигідні знижки. Станом на 19 липня 2025 року в Steam можна купити:

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition — 429 грн;

Grand Theft Auto V Enhanced — 879 грн (знижка 56%);

Grand Theft Auto: The Trilogy (GTA III, Vice City, San Andreas) — 1 499 грн.

В Epic Games також невеликий вибір. Трилогію продають зі знижкою 60% — 599,60 грн замість 1 499 грн, що набагато вигідніше, ніж у Steam. Остання частина з доступних у 2025 році — Grand Theft Auto V Enhanced — коштує 674,50 грн замість 1 349 грн (-50%).

Вартість Grand Theft Auto V в Epic Games. Фото: скриншот

Щоб пограти в Grand Theft Auto V на PS5, потрібно заплатити мінімум 1 208 грн (діє знижка 50%). Версія на PS4 коштує дешевше — 629,58 грн замість 1 499 грн (-58%). Трилогія на PS4 і PS5, що включає GTA III, Vice City та San Andreas, обійдеться у 719,60 грн замість 1 799 грн (-60%).

Що відомо про серію Grand Theft Auto

Ігри GTA від компанії Rockstar Games стали синонімом успіху, культовості і водночас скандальності. Гравці мають змогу поринути в кримінальні сюжети, інтегровані у відкритий світ. Особливостями всіх частин є нелінійний геймплей, тонни чорного гумору на сучасне суспільство, пародії на американську культуру, засилля злочинності.

Як тільки в інфопросторі виринають деталі нового релізу, автоматично з’являються суперечки через насилля, сексуалізованість жіночих персонажів, расизм, історії про вбивства/наркотики/мафію, інший аморальний контент. Але саме ці визначальні маркери допомогли GTA знайти мільйони шанувальників по всьому світу.

Вже скоро Rockstar планує випустити Grand Theft Auto VI. Геймери чекали на реліз ще у 2025 році, але розробники перенесли подію на кінець травня 2026-го. Як відомо з трейлерів, сюжет нової частини розгорнеться у сучасному Vice City, а протагоністами будуть чоловік і жінка.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, продовження культової франшизи від українських розробників — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — офіційно вийде на PlayStation 5 and PS5 Pro. Реліз запланований на кінець 2025 року. Розробники обіцяють, що версія для PS5 матиме тактильний відгук і адаптивні тригери.

Також ми писали, що колекціонери по всьому світу почали заробляти на оригінальних картках Pokemon TCG. Рідкісні екземпляри коштують від кількох сотень тисяч до мільйонів доларів. За 20 років картки виросли в ціні на понад 3000%.