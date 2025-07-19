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Головна Економіка Гра на ностальгії — за скільки продають рідкісні картки покемонів

Гра на ностальгії — за скільки продають рідкісні картки покемонів

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 11:15
Картки покемонів — яка ціна найрідкісніших і скільки можна заробити на ностальгії (фото)
Картка Pokemon TCG. Фото: кадр із відео

Сучасна українська молодь не знає, як діти та підлітки 2000-х шаленіли від карткової гри Pokemon TCG. Неабияка хвиля успіху пройшлася по всьому світу: гравці займалися колекціонуванням рідкісних карток, хизувалися та обмінювалися ними. З роками хобі перетворилося у вигідну інвестицію, оскільки деякі картки можна дорого продати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують найрідкісніші картки покемонів.

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Які картки покемонів дуже дорогі

Найдорожчим лотом вважається картка Pokemon Illustrator із зображенням найбільш відомого персонажа гри — Пікачу. Це одна з ранніх карт франшизи, яку отримали переможці конкурсу ілюстрацій від журналу коміксів CoroCoro в 1998 році. Більше їх не випускали, тож рідкість захмарна. Її вартість на eBay сягає 4 млн доларів.

Pokemon Illustrator
Рідкісна картка Pokemon Illustrator. Фото: eBay

На другому місці — картка з драконом Чарізардом, яка входить у перше голографічне видання без тіней. На ранніх екземплярах не було тіні за словами чи текстом, ця родзинка додала їм ексклюзивності та вплинула на вартість. У травні 2021 року картку Charizard продали за 369 000 доларів, але нині вона коштує значно дорожче.

Charizard
Картка Charizard з драконом. Фото: PriceCharting

Далі у списку — Backless Blastoise. Це картка з зображенням земляного покемона Бластойза. Її особливість у відсутності характерного друку на звороті. Американська компанія Wizards or the Coast — виробник оригінальних карт покемонів — створила цей екземпляр у 1998 році. Відомо, що існує лише дві копії, тож цінність важко переоцінити. У січні 2021 року картку продали за 360 000 доларів.

Backless Blastoise
Картка Backless Blastoise без звороту. Фото: Dicebreaker

На скільки подорожчали картки Pokemon

За даними видання Fortune, протягом 20 років картки Pokemon усіх категорій продемонстрували зростання вартості на 3261%. В короткостроковій перспективі показник вражає не менше — плюс 46% за рік навіть для середнього за цінністю екземпляра. Картки стали більш вигідними з погляду інвестування, ніж акції Nvidia чи індекс S&P 500.

Наприклад, середня річна дохідність індексу S&P 500 становить 12%. Значний внесок у розвиток нового тренду зробив YouTube-блогер Логан Пол. Вин витратив мільйони доларів на купівлю карток і навіть встановив світовий рекорд Гіннеса, заплативши за Pikachu Illustrator 5,275 млн доларів у 2022 році.

"Хобі колекційних карток вступило в нову еру, рушійною силою якої є технології, інновації, спільнота та чудовий баланс сучасної креативності з новими наборами, сюжетними лініями та персонажами — поряд зі старою доброю ностальгією", — зауважив журналу Fortune віцепрезидент і генеральний директор відділу глобального колекціонування eBay Адам Айрленд.

Фінансові консультанти застерігають від неконтрольованого колекціонування, оскільки для одержання максимального прибутку картки повинні бути в ідеальному стані. Для українців збирання ілюстрованих листівок з улюбленими персонажами залишається звичайним хобі, хоч і дорогим.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці часто колекціонують старі монети, оскільки нумізмати готові заплатити за рідкісні екземпляри непогані гроші. Наприклад, номінал 2 копійки 1994 року коштує в середньому 4 500-6 000 грн, але тільки штамп 2(10 к.)АА.

Також ми писали, що інвестиції в нерухомість у 2025 році залишаються вигідними, але потребують чіткої стратегії. Найпопулярніші моделі — купівля "на котловані" для перепродажу чи довгострокова оренда, однак прибуток знизиться без правильного вибору локації.

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Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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