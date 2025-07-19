Картки покемонів — яка ціна найрідкісніших і скільки можна заробити на ностальгії (фото)

Гра на ностальгії — за скільки продають рідкісні картки покемонів
Сучасна українська молодь не знає, як діти та підлітки 2000-х шаленіли від карткової гри Pokemon TCG. Неабияка хвиля успіху пройшлася по всьому світу: гравці займалися колекціонуванням рідкісних карток, хизувалися та обмінювалися ними. З роками хобі перетворилося у вигідну інвестицію, оскільки деякі картки можна дорого продати.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують найрідкісніші картки покемонів.
Які картки покемонів дуже дорогі
Найдорожчим лотом вважається картка Pokemon Illustrator із зображенням найбільш відомого персонажа гри — Пікачу. Це одна з ранніх карт франшизи, яку отримали переможці конкурсу ілюстрацій від журналу коміксів CoroCoro в 1998 році. Більше їх не випускали, тож рідкість захмарна. Її вартість на eBay сягає 4 млн доларів.
На другому місці — картка з драконом Чарізардом, яка входить у перше голографічне видання без тіней. На ранніх екземплярах не було тіні за словами чи текстом, ця родзинка додала їм ексклюзивності та вплинула на вартість. У травні 2021 року картку Charizard продали за 369 000 доларів, але нині вона коштує значно дорожче.
Далі у списку — Backless Blastoise. Це картка з зображенням земляного покемона Бластойза. Її особливість у відсутності характерного друку на звороті. Американська компанія Wizards or the Coast — виробник оригінальних карт покемонів — створила цей екземпляр у 1998 році. Відомо, що існує лише дві копії, тож цінність важко переоцінити. У січні 2021 року картку продали за 360 000 доларів.
На скільки подорожчали картки Pokemon
За даними видання Fortune, протягом 20 років картки Pokemon усіх категорій продемонстрували зростання вартості на 3261%. В короткостроковій перспективі показник вражає не менше — плюс 46% за рік навіть для середнього за цінністю екземпляра. Картки стали більш вигідними з погляду інвестування, ніж акції Nvidia чи індекс S&P 500.
Наприклад, середня річна дохідність індексу S&P 500 становить 12%. Значний внесок у розвиток нового тренду зробив YouTube-блогер Логан Пол. Вин витратив мільйони доларів на купівлю карток і навіть встановив світовий рекорд Гіннеса, заплативши за Pikachu Illustrator 5,275 млн доларів у 2022 році.
"Хобі колекційних карток вступило в нову еру, рушійною силою якої є технології, інновації, спільнота та чудовий баланс сучасної креативності з новими наборами, сюжетними лініями та персонажами — поряд зі старою доброю ностальгією", — зауважив журналу Fortune віцепрезидент і генеральний директор відділу глобального колекціонування eBay Адам Айрленд.
Фінансові консультанти застерігають від неконтрольованого колекціонування, оскільки для одержання максимального прибутку картки повинні бути в ідеальному стані. Для українців збирання ілюстрованих листівок з улюбленими персонажами залишається звичайним хобі, хоч і дорогим.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці часто колекціонують старі монети, оскільки нумізмати готові заплатити за рідкісні екземпляри непогані гроші. Наприклад, номінал 2 копійки 1994 року коштує в середньому 4 500-6 000 грн, але тільки штамп 2(10 к.)АА.
Також ми писали, що інвестиції в нерухомість у 2025 році залишаються вигідними, але потребують чіткої стратегії. Найпопулярніші моделі — купівля "на котловані" для перепродажу чи довгострокова оренда, однак прибуток знизиться без правильного вибору локації.
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