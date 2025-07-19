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Главная Экономика Игра на ностальгии — за сколько продают редкие карточки покемонов

Игра на ностальгии — за сколько продают редкие карточки покемонов

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 11:15
Карточки покемонов — какая цена самых редких и сколько можно заработать на ностальгии (фото)
Карточка Pokemon TCG. Фото: кадр из видео

Современная украинская молодежь не знает, как дети и подростки 2000-х сходили с ума от карточной игры Pokemon TCG. Бешеная волна успеха прошлась по всему миру: игроки занимались коллекционированием редких карточек, хвастались и обменивались ими. С годами хобби превратилось в выгодную инвестицию, поскольку некоторые карточки можно дорого продать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят самые редкие карточки покемонов.

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Какие карточки покемонов очень дорогие

Самым дорогим лотом считается карточка Pokemon Illustrator с изображением наиболее известного персонажа игры — Пикачу. Это одна из ранних карт франшизы, которую получили победители конкурса иллюстраций от журнала комиксов CoroCoro в 1998 году. Больше их не выпускали, поэтому редкость заоблачная. Ее стоимость на eBay достигает 4 млн долларов.

Pokemon Illustrator
Редкая карточка Pokemon Illustrator. Фото: eBay

На втором месте — карточка с драконом Чаризардом, которая входит в первое голографическое издание без теней. На ранних экземплярах не было тени за словами или текстом, эта изюминка добавила им эксклюзивности и повлияла на стоимость. В мае 2021 года карточку Charizard продали за 369 000 долларов, но сейчас она стоит значительно дороже.

Charizard
Карточка Charizard с драконом. Фото: PriceCharting

Далее в списке — Backless Blastoise. Это карта с изображением земляного покемона Бластойза. Ее особенность в отсутствии характерной печати на обороте. Американская компания Wizards or the Coast — производитель оригинальных карт покемонов — создала этот экземпляр в 1998 году. Известно, что существует всего две копии, поэтому ценность трудно переоценить. В январе 2021 года карточку продали за 360 000 долларов.

Backless Blastoise
Карточка Backless Blastoise без оборота. Фото: Dicebreaker

На сколько подорожали карточки Pokemon

По данным издания Fortune, в течение 20 лет карточки Pokemon всех категорий продемонстрировали рост стоимости на 3261%. В краткосрочной перспективе показатель впечатляет не меньше — плюс 46% за год даже для среднего по ценности экземпляра. Карточки стали более выгодными с точки зрения инвестирования, чем акции Nvidia или индекс S&P 500.

Например, средняя годовая доходность индекса S&P 500 составляет 12%. Значительный вклад в развитие нового тренда сделал YouTube-блогер Логан Пол. Он потратил миллионы долларов на покупку карточек и даже установил мировой рекорд Гиннеса, заплатив за Pikachu Illustrator 5,275 млн долларов в 2022 году.

"Хобби коллекционных карточек вступило в новую эру, движущей силой которой являются технологии, инновации, сообщество и замечательный баланс современной креативности с новыми наборами, сюжетными линиями и персонажами — наряду со старой доброй ностальгией", — отметил журналу Fortune вице-президент и генеральный директор отдела глобального коллекционирования eBay Адам Айрленд.

Финансовые консультанты предостерегают от неконтролируемого коллекционирования, поскольку для получения максимальной прибыли карточки должны быть в идеальном состоянии. Для украинцев собирание иллюстрированных открыток с любимыми персонажами остается обычным хобби, хоть и дорогим.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы часто коллекционируют старые монеты, поскольку нумизматы готовы заплатить за редкие экземпляры неплохие деньги. Например, номинал 2 копейки 1994 года стоит в среднем 4 500-6 000 грн, но только штамп 2(10 к.)АА.

Также мы писали, что инвестиции в недвижимость в 2025 году остаются выгодными, но требуют четкой стратегии. Самые популярные модели — покупка "на котловане" для перепродажи или долгосрочная аренда, однако прибыль снизится без правильного выбора локации.

инвестиции хобби цены коллекция коллекционер
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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