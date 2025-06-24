Цены на дыни в супермаркетах — где купить дешевле всего

Цены на бахчевые — сколько стоят дыни в магазинах
Супермаркеты в Украине, в частности в Киеве, в любое время года готовы предлагать покупателям широкий ассортимент фруктов и ягод. Однако летом особую популярность имеют именно бахчевые культуры, в частности дыни.
Новини.LIVE исследовали, сколько стоят дыни в торговых сетях Киева.
Цены на дыни — где дешевле
Согласно данным на сайтах популярных супермаркетов Киева, купить дыни 24 июня можно по таким ценам:
- Метро — 59,90 грн/кг;
- Сильпо — от 98 до 104 грн/кг;
- Novus — от 179 до 199 грн/кг;
- Fruit Time — 180,80 грн/кг;
- МегаМаркет — 190,90 грн/кг.
Цены различаются в зависимости от сорта дыни и происхождения. При этом импортная продукция не всегда дороже отечественной.
Откуда завозят дыни в магазины
В описаниях товаров на сайтах торговых сетей не всегда указана страна происхождения продуктов, особенно если речь идет о свежих овощах или фруктах.
Однако из имеющейся информации известно, что, например, в Novus можно купить как украинские дыни, так и бахчевые из Испании и Турции.
Fruit Time завозит отечественные, испанские и нидерландские дыни.
В то же время Метро, МегаМаркет и Сильпо не указывают, откуда импортируют бахчевые.
Какими были цены на дыню в прошлом году
В 2024 году отечественные дыни, как и арбузы, начали массово появляться на украинских рынках во второй половине июля. Завозили их в основном из Закарпатья и Одесской области.
Арбузы продавали от 11 до 25 гривен за килограмм. Цены на дыни были несколько выше — от 30 до 85 гривен за килограмм.
Нынешний сезон бахчевых в Украине вероятно начнется позже из-за погодных условий. От этого фактора будут зависеть и цены на дыни. Кроме того, на стоимость повлияют урожайность, затраты на транспортировку и изменения валютных курсов — если говорить об импорте.
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