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Головна Економіка Ціни на баштанні — скільки коштують дині в магазинах

Ціни на баштанні — скільки коштують дині в магазинах

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Дата публікації: 24 червня 2025 20:04
Ціни на дині в супермаркетах — де купити найдешевше
Диня на столі.Фото: Freepik
Ключові моменти Ціни на дині — де дешевше Звідки завозять дині в магазини Якими були ціни на диню торік

Супермаркети в Україні, зокрема у Києві, у будь-яку пору року готові пропонувати покупцям широкий асортимент фруктів та ягід. Однак влітку особливу популярність мають саме баштанні культури, зокрема дині.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують дині у торговельних мережах Києва.

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Ціни на дині — де дешевше

Згідно з даними на сайтах популярних супермаркетів Києва, купити дині 24 червня можна за такими цінами:

  • Метро — 59,90 грн/кг;
  • Сільпо — від 98 до 104 грн/кг;
  • Novus — від 179 до 199 грн/кг;
  • Fruit Time — 180,80 грн/кг;
  • МегаМаркет — 190,90 грн/кг.

Ціни різняться залежно від сорту дині та походження. При цьому імпортна продукція не завжди дорожча за вітчизняну.

Ціни на дині в Сільпо
Ціни на дині в Сільпо. Фото: скриншот

Звідки завозять дині в магазини

В описах товарів на сайтах торговельних мереж не завжди вказана країна походження продуктів, особливо якщо йдеться про свіжі овочі чи фрукти. 

Однак з наявної інформації відомо, що, наприклад, в Novus можна купити як українські дині, так і баштанні з Іспанії та Туреччини.

Fruit Time завозить вітчизняні, іспанські й нідерландські дині.

Водночас Метро, МегаМаркет та Сільпо не вказують, звідки імпортують баштанні.  

Якими були ціни на диню торік

У 2024 році вітчизняні дині, як і кавуни, почали масово з'являтися на українських ринках у другій половині липня. Завозили їх здебільшого з Закарпаття та Одещини. 

Кавуни продавали від 11 до 25 гривень за кілограм. Ціни на дині були дещо вищими — від 30 до 85 гривень за кілограм.

Цьогорічний сезон баштанних в Україні ймовірно розпочнеться пізніше через погодні умови. Від цього фактору залежатимуть і ціни на дині. Крім того, на вартість вплинуть урожайність, витрати на транспортування і зміни валютних курсів — якщо говорити про імпорт.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися ранні кавуни й розповідали, скільки вони коштують на гуртовому ринку. 

Також дізнавайтеся, що відбувалося з цінами на черешню в столичних супермаркетах. 

фрукти овочі ціни диня супермаркет
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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