Ціни на дині в супермаркетах — де купити найдешевше

Ціни на баштанні — скільки коштують дині в магазинах
Супермаркети в Україні, зокрема у Києві, у будь-яку пору року готові пропонувати покупцям широкий асортимент фруктів та ягід. Однак влітку особливу популярність мають саме баштанні культури, зокрема дині.
Новини.LIVE дослідили, скільки коштують дині у торговельних мережах Києва.
Ціни на дині — де дешевше
Згідно з даними на сайтах популярних супермаркетів Києва, купити дині 24 червня можна за такими цінами:
- Метро — 59,90 грн/кг;
- Сільпо — від 98 до 104 грн/кг;
- Novus — від 179 до 199 грн/кг;
- Fruit Time — 180,80 грн/кг;
- МегаМаркет — 190,90 грн/кг.
Ціни різняться залежно від сорту дині та походження. При цьому імпортна продукція не завжди дорожча за вітчизняну.
Звідки завозять дині в магазини
В описах товарів на сайтах торговельних мереж не завжди вказана країна походження продуктів, особливо якщо йдеться про свіжі овочі чи фрукти.
Однак з наявної інформації відомо, що, наприклад, в Novus можна купити як українські дині, так і баштанні з Іспанії та Туреччини.
Fruit Time завозить вітчизняні, іспанські й нідерландські дині.
Водночас Метро, МегаМаркет та Сільпо не вказують, звідки імпортують баштанні.
Якими були ціни на диню торік
У 2024 році вітчизняні дині, як і кавуни, почали масово з'являтися на українських ринках у другій половині липня. Завозили їх здебільшого з Закарпаття та Одещини.
Кавуни продавали від 11 до 25 гривень за кілограм. Ціни на дині були дещо вищими — від 30 до 85 гривень за кілограм.
Цьогорічний сезон баштанних в Україні ймовірно розпочнеться пізніше через погодні умови. Від цього фактору залежатимуть і ціни на дині. Крім того, на вартість вплинуть урожайність, витрати на транспортування і зміни валютних курсів — якщо говорити про імпорт.
Раніше ми писали, що в Україні з'явилися ранні кавуни й розповідали, скільки вони коштують на гуртовому ринку.
Також дізнавайтеся, що відбувалося з цінами на черешню в столичних супермаркетах.
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