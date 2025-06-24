Ціни на дині в супермаркетах — де купити найдешевше

Диня на столі.Фото: Freepik

Супермаркети в Україні, зокрема у Києві, у будь-яку пору року готові пропонувати покупцям широкий асортимент фруктів та ягід. Однак влітку особливу популярність мають саме баштанні культури, зокрема дині.

Новини.LIVE дослідили, скільки коштують дині у торговельних мережах Києва.

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Ціни на дині — де дешевше

Згідно з даними на сайтах популярних супермаркетів Києва, купити дині 24 червня можна за такими цінами:

Метро — 59,90 грн/кг;

Сільпо — від 98 до 104 грн/кг;

Novus — від 179 до 199 грн/кг;

Fruit Time — 180,80 грн/кг;

МегаМаркет — 190,90 грн/кг.

Ціни різняться залежно від сорту дині та походження. При цьому імпортна продукція не завжди дорожча за вітчизняну.

Ціни на дині в Сільпо. Фото: скриншот

Звідки завозять дині в магазини

В описах товарів на сайтах торговельних мереж не завжди вказана країна походження продуктів, особливо якщо йдеться про свіжі овочі чи фрукти.

Однак з наявної інформації відомо, що, наприклад, в Novus можна купити як українські дині, так і баштанні з Іспанії та Туреччини.

Fruit Time завозить вітчизняні, іспанські й нідерландські дині.

Водночас Метро, МегаМаркет та Сільпо не вказують, звідки імпортують баштанні.

Якими були ціни на диню торік

У 2024 році вітчизняні дині, як і кавуни, почали масово з'являтися на українських ринках у другій половині липня. Завозили їх здебільшого з Закарпаття та Одещини.

Кавуни продавали від 11 до 25 гривень за кілограм. Ціни на дині були дещо вищими — від 30 до 85 гривень за кілограм.

Цьогорічний сезон баштанних в Україні ймовірно розпочнеться пізніше через погодні умови. Від цього фактору залежатимуть і ціни на дині. Крім того, на вартість вплинуть урожайність, витрати на транспортування і зміни валютних курсів — якщо говорити про імпорт.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися ранні кавуни й розповідали, скільки вони коштують на гуртовому ринку.

Також дізнавайтеся, що відбувалося з цінами на черешню в столичних супермаркетах.