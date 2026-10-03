Тарифы планируют сделать рыночными: когда могут вырасти цены на газ и электричество

Мужчина держит квитанцию и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украина постепенно готовится изменить подход к формированию тарифов на энергоносители. В то же время говорить о скорой отмене действующих ограничений или гарантированном подорожании газа уже к концу 2026 года пока рано.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что именно решило правительство, какие цены остаются фиксированными и к чему готовятся украинские потребители.

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Мораторий пока остается в силе

Ограничения на повышение тарифов на природный газ, тепловую энергию и горячую воду предусмотрены Законом № 2479-IX. Документ продолжает действовать на период военного положения.

В то же время Украина взяла на себя обязательство постепенно реформировать систему тарифообразования. Речь идет, в частности, о подготовке изменений в закон, которые в будущем позволят отказаться от моратория. При этом конкретной даты его отмены пока нет.

До конца 2026 года правительство планирует подготовить и утвердить документ об уменьшении государственного вмешательства в рынки газа и электроэнергии. В документе должны быть определены дальнейшие изменения системы специальных обязательств и механизмы защиты домохозяйств, которые не смогут оплачивать услуги по новым ценам.

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Газ останется по льготной цене

Отдельное решение правительство приняло 28 сентября. Кабмин продлил действие специальных обязательств на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Таким образом, для бытовых потребителей действующая цена на газ сохраняется в течение всего осенне-зимнего периода.

В будущем власти планируют постепенно приближать цены к рыночным. Одновременно предусматривается усиление поддержки для домохозяйств, которым будет сложно оплачивать услуги после изменения тарифов.

В отношении электроэнергии действуют другие правила

Однако мораторий не распространяется на электроэнергию. Цену для бытовых потребителей правительство регулирует через механизм возложения специальных обязательств (ПСО).

В настоящее время тариф для населения составляет 4,32 грн за кВт/ч и сохраняется до 31 октября 2026 года. Для домохозяйств с электроотоплением предусмотрена отдельная льготная цена — 2,64 грн за кВт/ч при условии потребления до 2 000 кВт/ч в месяц в отопительный период. Что будет после 31 октября, правительство должно определить отдельным решением.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, сколько украинцам придется платить за газ зимой. Правительство продлило действие специальных условий на рынке природного газа. Продление специальных условий должно обеспечить стабильные поставки газа и помочь пройти отопительный сезон без изменения цены для населения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с ценами на электроэнергию для населения в октябре. Некоторые категории граждан даже смогут существенно сэкономить, поскольку государство предусмотрело сезонные льготы. До 31 октября будет действовать стандартный тариф для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт/ч.