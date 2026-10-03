Тарифи хочуть зробити ринковими: коли можуть зрости ціни на газ та світло

Чоловік тримає платіжку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Україна поступово готується змінювати підхід до формування тарифів на енергоносії. Водночас говорити про швидке скасування чинних обмежень або гарантоване подорожчання газу вже до кінця 2026 року поки зарано.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що саме вирішив уряд, які ціни залишаються зафіксованими та до чого готуються українські споживачі.

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Мораторій поки залишається чинним

Обмеження на підвищення тарифів на природний газ, теплову енергію та гарячу воду передбачені Законом №2479-IX. Документ продовжує діяти на період воєнного стану.

Водночас Україна взяла на себе зобов'язання поступово реформувати систему тарифоутворення. Йдеться, зокрема, про підготовку змін до закону, які в майбутньому дозволять відмовитися від мораторію. При цьому конкретної дати його скасування наразі немає.

До кінця 2026 року уряд планує підготувати та затвердити документ про зменшення державного втручання до ринків газу й електроенергії. У документі мають визначити подальші зміни системи спеціальних зобов'язань та механізми захисту домогосподарств, які не зможуть оплачувати послуги за новими цінами.

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Газ залишиться за пільговою ціною

Окреме рішення уряд ухвалив 28 вересня. Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Таким чином, для побутових споживачів чинна ціна на газ зберігається протягом усього осінньо-зимового періоду.

У майбутньому влада планує поступово наближати ціни до ринкових. Одночасно передбачається посилення підтримки для домогосподарств, яким буде складно оплачувати послуги після зміни тарифів.

З електроенергією діють інші правила

Проте мораторій не поширюється на електроенергію. Ціну для побутових споживачів уряд регулює через механізм покладання спеціальних обов'язків (ПСО).

Наразі тариф для населення становить 4,32 грн за кВт/год і зберігається до 31 жовтня 2026 року. Для домогосподарств з електроопаленням передбачена окрема пільгова ціна — 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2 000 кВт/год на місяць в опалювальний період. Що буде після 31 жовтня, уряд має визначити окремим рішенням.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, скільки українцям доведеться платити за газ взимку. Уряд продовжив дію спеціальних умов на ринку природного газу. Продовження спеціальних умов має забезпечити стабільне постачання газу та допомогти пройти опалювальний сезон без зміни ціни для населення.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з цінами на електроенергію для населення у жовтні. Деякі категорії громадян навіть зможуть суттєво заощаджувати, оскільки держава передбачила сезонні пільги. До 31 жовтня діятиме стандартний тариф для побутових споживачів — 4,32 грн за кВт/год.