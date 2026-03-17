Трудовые книжки в Украине нужно оцифровать до 10 июня: как это сделать
До 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда также нужно предоставить дополнительные документы.
О том, зачем украинцам нужно оцифровать трудовые книжки и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управлене Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Зачем оцифровывать трудовые книжки в Украине
Оцифровка позволяет сохранить все записи о работе даже в случае потери бумажной книжки. В Пенсионном фонде объясняют, что иногда для подтверждения стажа одной трудовой книжки недостаточно, поэтому могут понадобиться дополнительные документы.
По словам руководительницы сервисного центра №7 Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Натальи Остановской, при подаче документов иногда нужно приложить сканированные копии:
- военного билета;
- диплома об образовании;
- свидетельства о рождении ребенка.
Эти документы помогают подтвердить отдельные периоды, которые также могут засчитываться в страховой стаж.
Как подать трудовую книжку на оцифровку в Украине
Подать документы можно онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. Для этого нужно:
- Войти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В меню "Коммуникации с ПФУ" открыть раздел "Сведения о трудовых отношениях".
- Заполнить свои данные и согласиться на обработку персональной информации.
- Добавить скан-копии необходимых документов.
- Нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
После рассмотрения заявки проверить ее статус можно в разделе "Мои обращения" в личном кабинете.
Каким требованиям должны соответствовать скан-копии
Сканированные страницы трудовой книжки нужно загружать в хронологическом порядке. Важно, чтобы на них был четко виден текст и все реквизиты документа: название, серия, номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца, а также записи о трудовом стаже.
Файлы должны быть сохранены в формате JPG или PDF, а размер каждого не должен превышать 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi, что позволяет обеспечить достаточную детализацию изображения. Также желательно, чтобы названия файлов соответствовали типу загружаемого документа.
Как количество стажа влияет на размер пенсии в Украине
В Пенсионном фонде Украины объясняют, что размер будущей пенсии зависит от двух основных показателей:
- продолжительности страхового стажа;
- заработной платы, с которой уплачивались взносы.
Чем больше стаж и выше официальная зарплата — тем больше будет пенсия. Страховой стаж засчитывается только за те месяцы, когда работодатель платил взносы в Пенсионный фонд не менее минимального платежа.
Читайте Новини.LIVE!