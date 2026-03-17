Трудовые книжки в Украине нужно оцифровать до 10 июня: как это сделать

Человек держит трудовую книжку в руке.

До 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда также нужно предоставить дополнительные документы.

О том, зачем украинцам нужно оцифровать трудовые книжки и как это сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управлене Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Зачем оцифровывать трудовые книжки в Украине

Оцифровка позволяет сохранить все записи о работе даже в случае потери бумажной книжки. В Пенсионном фонде объясняют, что иногда для подтверждения стажа одной трудовой книжки недостаточно, поэтому могут понадобиться дополнительные документы.

По словам руководительницы сервисного центра №7 Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Натальи Остановской, при подаче документов иногда нужно приложить сканированные копии:

военного билета;

диплома об образовании;

свидетельства о рождении ребенка.

Эти документы помогают подтвердить отдельные периоды, которые также могут засчитываться в страховой стаж.

Как подать трудовую книжку на оцифровку в Украине

Подать документы можно онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. Для этого нужно:

Войти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В меню "Коммуникации с ПФУ" открыть раздел "Сведения о трудовых отношениях". Заполнить свои данные и согласиться на обработку персональной информации. Добавить скан-копии необходимых документов. Нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

После рассмотрения заявки проверить ее статус можно в разделе "Мои обращения" в личном кабинете.

Каким требованиям должны соответствовать скан-копии

Сканированные страницы трудовой книжки нужно загружать в хронологическом порядке. Важно, чтобы на них был четко виден текст и все реквизиты документа: название, серия, номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца, а также записи о трудовом стаже.

Файлы должны быть сохранены в формате JPG или PDF, а размер каждого не должен превышать 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi, что позволяет обеспечить достаточную детализацию изображения. Также желательно, чтобы названия файлов соответствовали типу загружаемого документа.

Как количество стажа влияет на размер пенсии в Украине

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что размер будущей пенсии зависит от двух основных показателей:

продолжительности страхового стажа;

заработной платы, с которой уплачивались взносы.

Чем больше стаж и выше официальная зарплата — тем больше будет пенсия. Страховой стаж засчитывается только за те месяцы, когда работодатель платил взносы в Пенсионный фонд не менее минимального платежа.

