Главная Экономика Три способа передать имущество жене — какой вариант самый выгодный в 2026

Три способа передать имущество жене — какой вариант самый выгодный в 2026

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:10
Дарение, продажа или договор о разделе — как выгоднее переоформить имущество на жену в 2026 году
Как переоформить имущество на жену в 2026 году. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда мужчины решают переоформить какое-то имущество на свою жену. При этом возникает вопрос: как сделать это законно и с минимальными затратами.

О том, как мужчине переоформить имущество на жену и какой способ самый выгодный в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юристов YouTube-канала "Наказ".

Как можно передать имущество жене в 2026 году

Юристы называют три основных способа передать недвижимость жене: через договор дарения, договор купли-продажи или договор о разделе имущества супругов. Каждый из них имеет свои особенности, расходы и налоговые нюансы.

Договор дарения

Один из самых популярных вариантов — оформление дарения. В браке жена считается близким родственником, поэтому многие считают этот способ самым выгодным.

На самом деле это так только при определенных условиях. Если и муж, и жена являются налоговыми резидентами Украины, налог на доходы физических лиц и военный сбор не уплачиваются. В таком случае расходы ограничиваются только нотариальными услугами — примерно 6-10 тысяч гривен.

Если же хотя бы один из супругов имеет статус налогового нерезидента, придется заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть около 23% от стоимости имущества.

Юристы обращают внимание, что сегодня многие украинские семьи живут за границей, и некоторые из них могут потерять статус налогового резидента.

Договор купли-продажи

Еще один способ — оформить передачу недвижимости как куплю-продажу. Налоги в этом случае могут не уплачиваться, если:

  • в течение текущего года это первая продажа недвижимости;
  • человек владеет недвижимостью более трех лет, или получил ее в наследство.

При этом статус налогового резидента значения не имеет. Однако даже без налогов придется оплатить другие расходы:

  • 1% сбора в Пенсионный фонд;
  • примерно 10 тысяч гривен за услуги нотариуса;
  • 1% государственной пошлины (если сделку удостоверяет государственный нотариус).

Если же недвижимость в собственности менее трех лет или это уже не первая продажа за год, тогда применяется другая схема налогообложения.

Договор о разделе имущества супругов

Третий способ менее известен, но часто может быть самым выгодным. Если недвижимость была приобретена во время брака, супруги могут заключить договор о разделе имущества и оформить квартиру или дом полностью на жену. В этом случае:

  • налоги и сборы не уплачиваются вообще;
  • статус резидента или нерезидента значения не имеет.

Единственные расходы — это услуги нотариуса, которые обычно составляют примерно 10-14 тысяч гривен.

Юристы советуют перед оформлением сделки проверить налоговый статус и условия владения имуществом. От этого зависит, придется ли платить налоги и какой способ передачи недвижимости будет самым выгодным.

Ранее мы писали, что для многих украинцев тема наследства появляется в непростые периоды жизни. После смерти близкого человека между родственниками часто возникают споры или проблемы с оформлением имущества.

Также мы рассказывали, что перед тем, как принять наследство, стоит все хорошо взвесить. Иногда имущество приносит больше хлопот, чем пользы: вместе с ним могут перейти долги, дополнительные налоги или большие расходы на оформление.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
