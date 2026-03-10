Дарування, продаж чи договір про поділ — як вигідніше переоформити майно на дружину у 2026 році

Як переоформити майно на дружину у 2026 році. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Інколи чоловіки вирішують переоформити якесь майно на свою дружину. При цьому постає питання: як зробити це законно і з мінімальними витратами.

Про те, як чоловіку переоформити майно на дружину та який спосіб найвигідніший у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на юристів YouTube-каналу "Наказ".

Як можна передати майно дружині у 2026 році

Юристи називають три основні способи передати нерухомість дружині: через договір дарування, договір купівлі-продажу або договір про поділ майна подружжя. Кожен із них має свої особливості, витрати та податкові нюанси.

Договір дарування

Один із найпопулярніших варіантів — оформлення дарування. У шлюбі дружина вважається близьким родичем, тому багато хто вважає цей спосіб найвигіднішим.

Насправді це так лише за певних умов. Якщо і чоловік, і дружина є податковими резидентами України, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір не сплачуються. У такому випадку витрати обмежуються лише нотаріальними послугами — приблизно 6–10 тисяч гривень.

Якщо ж хоча б один із подружжя має статус податкового нерезидента, доведеться заплатити 18% ПДФО та 5% військового збору, тобто близько 23% від вартості майна.

Юристи звертають увагу, що сьогодні багато українських сімей живуть за кордоном, і деякі з них можуть втратити статус податкового резидента..

Договір купівлі-продажу

Ще один спосіб — оформити передачу нерухомості як купівлю-продаж. Податки у цьому випадку можуть не сплачуватися, якщо:

протягом поточного року це перший продаж нерухомості;

власник володіє нерухомістю понад три роки, або отримав її у спадщину.

При цьому статус податкового резидента значення не має. Однак навіть без податків доведеться оплатити інші витрати:

1% збору до Пенсійного фонду;

приблизно 10 тисяч гривень за послуги нотаріуса;

1% державного мита (якщо угоду посвідчує державний нотаріус).

Якщо ж нерухомість у власності менш ніж три роки або це вже не перший продаж за рік, тоді застосовується інша схема оподаткування.

Договір про поділ майна подружжя

Третій спосіб менш відомий, але часто може бути найвигіднішим. Якщо нерухомість була придбана під час шлюбу, подружжя може укласти договір про поділ майна й оформити квартиру чи будинок повністю на дружину. У цьому випадку:

податки та збори не сплачуються взагалі;

статус резидента чи нерезидента значення не має.

Єдині витрати — це послуги нотаріуса, які зазвичай становлять приблизно 10–14 тисяч гривень.

Юристи радять перед оформленням угоди перевірити податковий статус та умови володіння майном. Від цього залежить, чи доведеться платити податки і який спосіб передачі нерухомості буде найвигіднішим.

