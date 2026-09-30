Отчетность для ФЛП в октябре 2026 года: какой документ теперь требует от предпринимателей

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели с наемными сотрудниками должны до 10 ноября 2026 года подать несколько отчетов. Требование касается представителей бизнеса, для которых установлен норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью. Новую форму отчетности утвердили только в конце сентября 2026 года, поэтому ФЛП придется подать документы за три квартала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны сделать ФЛП в течение октября 2026 года.

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Новая форма отчета для работодателей

25 сентября 2026 года в Украине вступил в силу приказ Министерства финансов "Об утверждении формы Отчета о начислении, исчислении и уплате взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью".

Этот документ требует от физических лиц-предпринимателей с наемными работниками информировать контролирующий орган о своевременной оплате соответствующего взноса. Что интересно, ФЛП должны отчитываться с 1 января 2026 года, однако форму официально утвердили только в конце третьего квартала.

Поэтому сведения необходимо предоставить за 1, 2 и 3 квартала текущего года в отдельности. Базовые отчетные периоды выглядят так:

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1 квартал — до 11 мая;

2 квартал — до 10 августа;

3 квартал — до 9 ноября;

4 квартал — до 9 февраля.

Если последний день срока приходится на выходной или праздник, предельная дата переносится на следующий рабочий день. Источником информации для вычисления взноса являются первичные документы бухгалтерского учета, однако отчет не может дублировать или заменять их.

Норма трудоустройства лиц с инвалидностью

Закон требует от работодателей с наемными сотрудниками принимать на работу лиц с инвалидностью. Норматив был утвержден для таких представителей бизнеса:

с численностью рабочих мест от 8 до 25 — минимум один человек с инвалидностью;

с численностью рабочих мест от 25 — не менее 4% от общего количества наемных людей.

Если норматив не выполняется, нужно уплатить взнос в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью, который составляет 40% от средней зарплаты одного сотрудника. Но в период военного положения уплачивается лишь половина взноса.

За уклонение от требования работодателям грозит штрафная санкция. Непредставление или несвоевременное представление отчета по установленной форме карается финансовым взысканием в размере 10 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ждет финансы украинцев в октябре 2026 года. Пересматривать социальные стандарты государство не планирует, потому минимальная зарплата, пенсия и прожиточный минимум останутся на прежних уровнях. Налоги для ФЛП тоже будут стандартными в ближайшее время.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие ставки налога будут действовать для ФЛП в октябре 2026 года. Военный сбор составляет 10% минимальной зарплаты или 1% дохода. А размер единого налога зависит от прожиточного минимума, МЗП и прибыли для представителей каждой группы упрощенной системы.