Звітність для ФОП у жовтні 2026 року: який документ тепер вимагають від підприємців

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці з найманими працівниками повинні до 10 листопада 2026 року подати кілька звітів. Вимога стосується представників бізнесу, для яких встановлено норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю. Нову форму звітності затвердили лише наприкінці вересня 2026 року, тому ФОП доведеться подати документи за три квартали.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні зробити ФОПи протягом жовтня 2026 року.

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Нова форма звіту для роботодавців

25 вересня 2026 року в Україні набув чинності наказ Міністерства фінансів "Про затвердження форми Звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю".

Цей документ вимагає від фізичних осіб-підприємців із найманими працівниками інформувати контролюючий орган про вчасну сплату відповідного внеску. Що цікаво, ФОПи повинні звітувати з 1 січня 2026 року, проте форму офіційно затвердили лише наприкінці третього кварталу.

Тому відомості необхідно надати за 1, 2 і 3 квартали поточного року окремо. Базові звітні періоди мають такий вигляд:

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1 квартал — до 11 травня;

2 квартал — до 10 серпня;

3 квартал — до 9 листопада;

4 квартал — до 9 лютого.

Якщо останній день строку припадає на вихідний або свято, гранична дата переноситься на наступний робочий день. Джерелом інформації для обчислення внеску є первинні документи бухгалтерського обліку, однак звіт не може дублювати або замінювати їх.

Норма працевлаштування осіб з інвалідністю

Закон вимагає від роботодавців із найманими працівниками брати на роботу осіб з інвалідністю. Норматив затвердили для таких представників бізнесу:

з чисельністю робочих місць від 8 до 25 — мінімум одна особа з інвалідністю;

з чисельністю робочих місць від 25 — не менше 4% від загальної кількості найманих людей.

Якщо норматив не виконується, потрібно заплатити внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, який становить 40% від середньої зарплати одного співробітника. Водночас у період воєнного стану сплачується лише половина внеску.

За ухилення від вимоги роботодавцям загрожує штрафна санкція. Неподання або несвоєчасне подання звіту за встановленою формою карається фінансовим стягненням у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що чекає фінанси українців у жовтні 2026 року. Переглядати соціальні стандарти держава не планує, тому мінімальна зарплата, пенсія та прожитковий мінімум залишаться на попередніх рівнях. Податки для ФОП теж будуть стандартними найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, які ставки податку будуть діяти для ФОП у жовтні 2026 року. Військовий збір становить 10% від мінімальної зарплати або 1% від доходу. А розмір єдиного податку залежить від прожиткового мінімуму, МЗП і прибутку для представників кожної групи спрощеної системи.