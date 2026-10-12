Маркетплейсы отменяют уже оплаченные покупки: почему это происходит

Магазин компьютерной техники. Фото: УНІАН

Украинцы часто жалуются на отмену заказов в интернет-магазинах. Особенно возмущают случаи, когда деньги с карты уже списали, а товар вдруг исчез из продажи или впоследствии появился по более высокой цене. На самом деле это происходит по разным причинам, связанным с работой торговых площадок.

Об этом рассказал украинский топ-менеджер Андрей Шевченко в Threads, передает Новини.LIVE.

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Почему товар может исчезнуть после оплаты

По словам Шевченко, покупатели часто воспринимают маркетплейс как один большой интернет-магазин. На самом деле на таких площадках, как ROZETKA, Prom, monoмаркет или АЛЛО, могут одновременно работать сотни разных продавцов. У каждого из них свои склады, цены и учет товаров.

Один магазин может продавать, например, зарядные станции одновременно на собственном сайте, в обычном магазине и на нескольких маркетплейсах. Информация об остатках между этими площадками обновляется, но иногда с задержкой. Из-за этого последнюю зарядную станцию уже могли купить в обычном магазине, тогда как на маркетплейсе она еще несколько минут будет отображаться как имеющаяся в наличии.

Покупатель успевает оформить заказ и оплатить его, а продавец при проверке обнаруживает, что отправлять уже нечего. Особенно часто такие ситуации возникают на фоне ажиотажного спроса.

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Почему после отмены заказа товар дорожает

Изменение цены также может быть связано с остатками товара. Например, та же зарядная станция стоила 35 000 гривен, а на следующий день ее продают уже за 45 000. Причиной может быть исчерпание старой партии товара. Новую партию магазин закупил дороже, поэтому и цена для покупателей выросла.

Другой вариант — товар закончился у одного продавца, а маркетплейс начал показывать предложение другого, у которого цена выше. В то же время повышение цены на сайте не дает продавцу права менять стоимость уже подтвержденной покупки.

Могут ли отменить заказ, за который уже заплатили

По словам Шевченко, списание денег с карты не гарантирует, что продавец подтвердил заказ и зарезервировал товар. Например, в monoмаркете покупатель сначала оформляет и оплачивает покупку в приложении. Только после этого информацию получает продавец, который должен обработать заказ.

Шевченко обращает внимание, что оформление заказа, списание денег, подтверждение продавцом, выдача чека и отправка — это разные этапы покупки. Поэтому оплаченный заказ иногда действительно могут отменить.

Но это не означает, что можно отменять любую покупку без причины. Точно так же отсутствие фискального чека не освобождает продавца от его обязательств.

Покупатель не должен разбираться в работе складов, учетных систем и логистики. Если возникла проблема с товаром, магазин должен как можно быстрее сообщить об этом клиенту. А если заказ отменили, продавец должен без промедления начать возврат денег.

На самом деле даже крупные торговые сети могут сталкиваться с задержками отправки из-за проблем со складами и доставкой. Но покупатель должен своевременно получать информацию о статусе своего заказа.

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