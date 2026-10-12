Маркетплейси скасовують вже оплачені покупки: чому так відбувається

Магазин комп'ютерної техніки. Фото: УНІАН

Українці часто скаржаться на скасування замовлень в інтернет-магазинах. Особливо обурюють випадки, коли гроші з картки вже списали, а товар раптом зник з продажу або згодом з'явився за вищою ціною. Насправді це відбувається за різними причинами, пов'язаними з роботою торговельних майданчиків.

Про це розповів український топменеджер Андрій Шевченко у Threads, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чому товар може зникнути після оплати

За словами Шевченка, покупці часто сприймають маркетплейс як один великий інтернет-магазин. Насправді на таких майданчиках, як ROZETKA, Prom, monoмаркет чи АЛЛО, можуть одночасно працювати сотні різних продавців. У кожного з них свої склади, ціни та облік товарів.

Один магазин може продавати, наприклад, зарядні станції одночасно на власному сайті, у звичайному магазині та на кількох маркетплейсах. Інформація про залишки між цими майданчиками оновлюється, але іноді із затримкою. Через це останню зарядну станцію вже могли купити у звичайному магазині, тоді як на маркетплейсі вона ще кілька хвилин відображатиметься в наявності.

Покупець встигає оформити замовлення та заплатити гроші, а продавець під час перевірки з'ясовує, що відправляти вже нема що. Особливо часто такі ситуації виникають на тлі ажіотажного попиту.

Читайте також:

Чому після скасування замовлення товар дорожчає

Зміна ціни також може бути пов'язана з залишками товарів. Наприклад, та ж зарядна станція коштувала 35 000 гривень, а наступного дня її продають уже за 45 000. Причиною може бути завершення старої партії товару. Нову партію магазин закупив дорожче, тому й ціна для покупців зросла.

Інший варіант — товар закінчився в одного продавця, а маркетплейс почав показувати пропозицію іншого, у якого ціна вища. Водночас підвищення ціни на сайті не дає продавцю права змінювати вартість вже підтвердженої покупки.

Чи можуть скасувати замовлення, за яке вже заплатили

За словами Шевченка, списання грошей з картки не гарантує, що продавець підтвердив замовлення та відклав товар. Наприклад, у monoмаркеті покупець спочатку оформлює та оплачує покупку в застосунку. Лише після цього інформацію отримує продавець, який має обробити замовлення.

Шевченко звертає увагу, що оформлення замовлення, списання грошей, підтвердження продавцем, видача чека та відправлення — це різні етапи покупки. Тому оплачене замовлення іноді справді можуть скасувати.

Але це не означає, що можна скасовувати будь-яку покупку без причини. Так само відсутність фіскального чека не звільняє продавця від своїх зобов'язань.

Покупець не повинен розбиратися в роботі складів, облікових систем та логістики. Якщо виникла проблема з товаром, магазин має якнайшвидше повідомити про це клієнта. А якщо замовлення скасували, продавець повинен без зволікань розпочати повернення грошей.

Насправді навіть великі торговельні мережі можуть стикатися із затримками відправлення через проблеми зі складами та доставкою. Але покупець має вчасно отримувати інформацію про стан свого замовлення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи доведеться магазину відповідати за зниклі речі з камери схову. Покупець сам вирішує, чи залишати там сумку, а отримавши речі на зберігання, магазин бере на себе відповідні зобов’язання. Якщо майно зникло, варто одразу звернутися до адміністрації та поліції, а також подбати про збереження записів із камер спостереження.

Також Новини.LIVE розповідали, коли магазин може вимагати гроші за розбитий товар. Якщо пляшка впала через неправильне розміщення на полиці, відповідальність залежатиме від обставин події, а продавець має обгрунтувати свої претензії. Тому покупцю варто спершу з’ясувати причину пошкодження й не погоджуватися на оплату одразу.