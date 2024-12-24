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Коснется многих украинцев — за что будем платить в больнице

24 декабря 2024 12:00
Елизавета Супивская - редактор
Лечение без направления – какие медицинские услуги будут платными с 2025 года
Больничная палата. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Украинцам следует приготовиться к изменениям, связанным с предоставлением медицинских процедур. С нового 2025 года учреждения здравоохранения будут брать плату в пациентов, не имеющих направления от врача. Это предусмотрено постановлением №781, принятым еще в июле 2024 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие услуги станут платными с 1 января и как украинцам не переплачивать за медицинское обслуживание.

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Что изменится с 2025 года

Постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы предоставления услуг по медицинскому обслуживанию населения за плату от юридических и физических лиц" утвердило порядок получения платных услуг в больницах государственной и коммунальной собственности. Украинцы обязуются покрывать расходы на медицинское обслуживание в случае отсутствия направления.

"Новым постановлением четко урегулировано, какие услуги и когда могут быть платными. Если пациент не ведется семейным или специализированным врачом и он решил прийти с утра что-то сделать в больнице, то это разрешено, но только на платной основе. Без направления не понятно, нужна ли человеку эта услуга, ведь только врач может определить, что для пациента действительно важно", — отметила бывшая заместительница министра здравоохранения Наталья Лисневская в эфире "Киев 24".

В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию и уточнили, что нововведение необходимо во избежание злоупотреблений со стороны медицинских учреждений. Ведь с 2025 года больницы будут иметь четкие инструкции, за какие услуги предусмотрена плата (в частности, которые не покрывает Программа медицинских гарантий — ПМГ).

За что будут платить украинцы

В постановлении говорится, что с 2025 года физические и юридические лица будут оплачивать медицинские услуги в таких случаях:

  • нет направления семейного врача (кроме ситуаций, когда документ не требуется в соответствии с законодательством);
  • обслуживание производится в учреждениях здравоохранения по договорам с юридическими лицами;
  • пациенты получают медуслуги в больницах сектора безопасности и обороны, а также Государственного управления делами пациентов, однако сами не относятся к прикрепленному контингенту;
  • лечение не покрывается программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Отдельно урегулирован вопрос оплаты дополнительных услуг. С 1 января пациенты смогут покрывать расходы по месту проживания, если это обусловлено их желанием, а не состоянием здоровья. Плюс украинцы будут платить за выбор врача по своему усмотрению при предоставлении специализированной помощи в стационарных условиях. И в случае пребывания в палате с повышенным уровнем комфорта (если сами выбрали такой сервис).

За какие услуги не придется платить

В Минздраве отметили, что медицинская помощь по ПМГ останется бесплатной. Однако в отдельных случаях для получения услуги необходимо иметь направление. Поэтому следует учитывать новые требования, дабы не переплатить за лечение.

В то же время, первичная и экстренная медпомощь не требует направлений от врачей. Украинцы могут в любой момент обратиться к ряду специалистов:

  • акушеру-гинекологу;
  • психиатру;
  • наркологу;
  • стоматологу;
  • педиатру;
  • фтизиатру;
  • врачу, у которого наблюдается пациент с хроническим заболеванием.

"Специализированная медицинская помощь также предоставляется в соответствии с медицинскими показаниями без направления и безвозмездно пациентам в неотложном состоянии", — констатировали в Министерстве здравоохранения.

Как не переплачивать за лечение

С 2025 года больницы смогут самостоятельно устанавливать стоимость платных услуг, а пациенты будут вносить деньги исключительно в безналичной форме на официальный счет заведения. Чтобы не переплачивать за обслуживание, нужно подписать договор с семейным врачом и каждый раз обращаться за электронным направлением.

Техническая возможность выписать цифровой документ доступна для всех специалистов, работающих в электронной системе здравоохранения. Поскольку пациенты могут самостоятельно выбирать удобное учреждение для получения медицинских услуг, следует останавливать выбор в больницах, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины.

Это обеспечит украинцев бесплатным обслуживанием.

Напомним, пострадавшие от войны украинцы отправляются на лечение в Германию, Латвию, Польшу, Нидерланды и Норвегию в рамках программы медицинской эвакуации Medevac. Присоединиться к программе могут дети и взрослые, военные, а также пациенты с редкими заболеваниями.

Также мы писали, что украинцы могут приобрести около 600 медицинских изделий и лекарств бесплатно или с небольшой доплатой. Программа "Доступные лекарства" будет работать в каждой аптеке, чтобы все граждане имели возможность ею воспользоваться.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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