Засідання Кабміну. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма "Доступні ліки" працюватиме в кожній аптеці країни. Нею може скористатися кожен громадянин.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 13 грудня.

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"Скористатися програмою "Доступні ліки" можна буде в кожній аптеці нашої країни. Таке рішення ухвалив сьогодні уряд у межах ініціативи президента "Зимова підтримка", — наголосив Шмигаль.

Він каже, що це дозволить зробити ліки ще більш доступними в кожному куточку України.

За словами прем'єра, програмою може скористатися кожен. Українці зможуть отримати майже 600 медичних виробів та ліків безкоштовно або з невеликою доплатою.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, у січні 2025 року, ймовірно, на українському ринку з’явиться перший препарат, виготовлений на основі медичного канабісу.

Також у 2024 році в Україні значно збільшився попит на ліки, зокрема на антидепресанти, вітаміни та препарати для сезонних захворювань.