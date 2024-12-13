"Доступні ліки" працюватиме у всіх аптеках, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма "Доступні ліки" працюватиме в кожній аптеці країни. Нею може скористатися кожен громадянин.
Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 13 грудня.
Програма "Доступні ліки" в Україні
"Скористатися програмою "Доступні ліки" можна буде в кожній аптеці нашої країни. Таке рішення ухвалив сьогодні уряд у межах ініціативи президента "Зимова підтримка", — наголосив Шмигаль.
Він каже, що це дозволить зробити ліки ще більш доступними в кожному куточку України.
За словами прем'єра, програмою може скористатися кожен. Українці зможуть отримати майже 600 медичних виробів та ліків безкоштовно або з невеликою доплатою.
Нагадаємо, у січні 2025 року, ймовірно, на українському ринку з’явиться перший препарат, виготовлений на основі медичного канабісу.
Також у 2024 році в Україні значно збільшився попит на ліки, зокрема на антидепресанти, вітаміни та препарати для сезонних захворювань.
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