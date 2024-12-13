"Доступные лекарства" будет работать во всех аптеках, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа "Доступные лекарства" будет работать в каждой аптеке страны. Ею может воспользоваться каждый гражданин.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 13 декабря.
Программа "Доступные лекарства" в Украине
"Воспользоваться программой "Доступные лекарства" можно будет в каждой аптеке нашей страны. Такое решение приняло сегодня Правительство в рамках инициативы Президента "Зимняя поддержка", — подчеркнул Шмыгаль.
Он говорит, что это позволит сделать лекарства еще более доступными в каждом уголке Украины.
По словам премьера, программой может пользоваться каждый. Украинцы смогут получить около 600 медицинских изделий и лекарств бесплатно или с небольшой доплатой.
Напомним, в январе 2025 года, вероятно, на украинском рынке появится первый препарат, изготовленный на основе медицинского каннабиса.
Также в 2024 году в Украине значительно увеличился спрос на лекарства, в частности на антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.
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