Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа "Доступные лекарства" будет работать в каждой аптеке страны. Ею может воспользоваться каждый гражданин.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 13 декабря.

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Программа "Доступные лекарства" в Украине

"Воспользоваться программой "Доступные лекарства" можно будет в каждой аптеке нашей страны. Такое решение приняло сегодня Правительство в рамках инициативы Президента "Зимняя поддержка", — подчеркнул Шмыгаль.

Он говорит, что это позволит сделать лекарства еще более доступными в каждом уголке Украины.

По словам премьера, программой может пользоваться каждый. Украинцы смогут получить около 600 медицинских изделий и лекарств бесплатно или с небольшой доплатой.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в январе 2025 года, вероятно, на украинском рынке появится первый препарат, изготовленный на основе медицинского каннабиса.

Также в 2024 году в Украине значительно увеличился спрос на лекарства, в частности на антидепрессанты, витамины и препараты для сезонных заболеваний.