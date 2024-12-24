Лікування без направлення – які медичні послуги будуть платними з 2025 року

Лікарняна палата. Фото: Google Maps

Українцям варто приготуватися до змін, пов’язаних із наданням медичних процедур. З нового 2025 року заклади охорони здоров’я братимуть плату в пацієнтів, які не мають направлення від лікаря. Це передбачено постановою №781, ухваленою ще в липні 2024 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які послуги стануть платними з 1 січня та як українцям не переплачувати за медичне обслуговування.

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Що зміниться з 2025 року

Постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб" затвердила порядок отримання платних послуг у лікарнях державної та комунальної власності. Українців зобов’яжуть покривати витрати на медичне обслуговування у разі відсутності направлення.

"Новою постановою чітко врегульовано, які послуги і коли можуть бути платними. Якщо пацієнт не ведеться сімейним або спеціалізованим лікарем і він вирішив прийти зранку щось зробити в лікарні, то це дозволено, але тільки на платній основі. Без направлення не зрозуміло, чи треба людині ця послуга, бо лише лікар може визначити, що для пацієнта дійсно важливо", — зауважила колишня заступниця міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська в ефірі "Київ 24".

У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували ситуацію та уточнили, що нововведення потрібне для уникнення зловживань з боку медичних закладів. Адже з 2025 року лікарні матимуть чіткі інструкції, за які послуги передбачена плата (зокрема ті, що не покриває Програма медичних гарантій — ПМГ).

За що платитимуть українці

В постанові йдеться, що з 2025 року фізичні та юридичні особи оплачуватимуть медичні послуги в таких випадках:

немає направлення сімейного лікаря (окрім ситуацій, коли документ не вимагають відповідно до законодавства);

обслуговування відбувається в закладах охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

пацієнти отримують медпослуги в лікарнях сектору безпеки і оборони, а також Державного управління справами пацієнтам, проте самі не належать до прикріпленого контингенту;

лікування не покривається програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Окремо врегульовано питання оплати додаткових послуг. Із 1 січня пацієнти зможуть покривати витрати на лікування за місцем проживання, якщо це зумовлено їх бажанням, а не станом здоров’я. Плюс українці будуть платити за вибір лікаря на власний розсуд під час надання спеціалізованої допомоги у стаціонарних умовах. І за перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту (якщо самостійно обрали такий сервіс).

За які послуги не доведеться платити

У МОЗ наголосили, що медична допомога за ПМГ залишиться безплатною. Проте в окремих випадах для отримання послуги необхідно мати направлення. Тож варто зважати на нові вимоги, щоб не переплатити за лікування.

Водночас первинна та екстрена меддопомога не вимагає направлень від лікарів. Українці можуть в будь-який момент звернутися до низки фахівців:

акушера-гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

педіатра;

фтизіатра;

лікаря, у якого спостерігається пацієнт із хронічним захворюванням.

"Спеціалізована медична допомога також надається відповідно до медичних показань без направлення та безоплатно пацієнтам у невідкладному стані", — констатували в Міністерстві охорони здоров’я.

Як не переплачувати за лікування

З 2025 року лікарні зможуть самостійно встановлювати вартість платних послуг, а пацієнти вноситимуть кошти виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу. Аби не переплачувати за обслуговування, потрібно підписати договір із сімейним лікарем і щоразу звертатися за електронним направленням.

Технічна можливість виписати цифровий документ доступна для всіх без винятку фахівців, які працюють в електронній системі охорони здоров’я. Оскільки пацієнти можуть самостійно обирати зручний заклад для отримання медичних послуг, варто зупиняти вибір за лікарнях, що уклали договір із Національною службою здоров’я України.

Це забезпечить українців безплатним обслуговуванням.

Нагадаємо, постраждалих від війни українців відправляють на лікування в Німеччину, Латвію, Польщу, Нідерланди та Норвегію в межах програми медичної евакуації Medevac. Долучитися до програми можуть діти і дорослі, військові, а також пацієнти з рідкісними хворобами.

Також ми писали, що українці можуть придбати майже 600 медичних виробів і ліків безплатно чи з невеликою доплатою. Програма "Доступні ліки" працюватиме в кожній аптеці, аби всі громадяни мали змогу нею скористатися.