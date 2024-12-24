Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Торкнеться багатьох українців — за що будемо платити у лікарні arrow

Торкнеться багатьох українців — за що будемо платити у лікарні

24 грудня 2024 12:00
Єлизавета Супівська - редактор
Лікування без направлення – які медичні послуги будуть платними з 2025 року
Лікарняна палата. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Українцям варто приготуватися до змін, пов’язаних із наданням медичних процедур. З нового 2025 року заклади охорони здоров’я братимуть плату в пацієнтів, які не мають направлення від лікаря. Це передбачено постановою №781, ухваленою ще в липні 2024 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які послуги стануть платними з 1 січня та як українцям не переплачувати за медичне обслуговування.

Читайте також:

Що зміниться з 2025 року

Постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб" затвердила порядок отримання платних послуг у лікарнях державної та комунальної власності. Українців зобов’яжуть покривати витрати на медичне обслуговування у разі відсутності направлення.

"Новою постановою чітко врегульовано, які послуги і коли можуть бути платними. Якщо пацієнт не ведеться сімейним або спеціалізованим лікарем і він вирішив прийти зранку щось зробити в лікарні, то це дозволено, але тільки на платній основі. Без направлення не зрозуміло, чи треба людині ця послуга, бо лише лікар може визначити, що для пацієнта дійсно важливо", — зауважила колишня заступниця міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська в ефірі "Київ 24".

У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували ситуацію та уточнили, що нововведення потрібне для уникнення зловживань з боку медичних закладів. Адже з 2025 року лікарні матимуть чіткі інструкції, за які послуги передбачена плата (зокрема ті, що не покриває Програма медичних гарантій — ПМГ).

За що платитимуть українці

В постанові йдеться, що з 2025 року фізичні та юридичні особи оплачуватимуть медичні послуги в таких випадках:

  • немає направлення сімейного лікаря (окрім ситуацій, коли документ не вимагають відповідно до законодавства);
  • обслуговування відбувається в закладах охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;
  • пацієнти отримують медпослуги в лікарнях сектору безпеки і оборони, а також Державного управління справами пацієнтам, проте самі не належать до прикріпленого контингенту;
  • лікування не покривається програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Окремо врегульовано питання оплати додаткових послуг. Із 1 січня пацієнти зможуть покривати витрати на лікування за місцем проживання, якщо це зумовлено їх бажанням, а не станом здоров’я. Плюс українці будуть платити за вибір лікаря на власний розсуд під час надання спеціалізованої допомоги у стаціонарних умовах. І за перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту (якщо самостійно обрали такий сервіс).

За які послуги не доведеться платити

У МОЗ наголосили, що медична допомога за ПМГ залишиться безплатною. Проте в окремих випадах для отримання послуги необхідно мати направлення. Тож варто зважати на нові вимоги, щоб не переплатити за лікування.

Водночас первинна та екстрена меддопомога не вимагає направлень від лікарів. Українці можуть в будь-який момент звернутися до низки фахівців:

  • акушера-гінеколога;
  • психіатра;
  • нарколога;
  • стоматолога;
  • педіатра;
  • фтизіатра;
  • лікаря, у якого спостерігається пацієнт із хронічним захворюванням.

"Спеціалізована медична допомога також надається відповідно до медичних показань без направлення та безоплатно пацієнтам у невідкладному стані", — констатували в Міністерстві охорони здоров’я.

Як не переплачувати за лікування

З 2025 року лікарні зможуть самостійно встановлювати вартість платних послуг, а пацієнти вноситимуть кошти виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу. Аби не переплачувати за обслуговування, потрібно підписати договір із сімейним лікарем і щоразу звертатися за електронним направленням.

Технічна можливість виписати цифровий документ доступна для всіх без винятку фахівців, які працюють в електронній системі охорони здоров’я. Оскільки пацієнти можуть самостійно обирати зручний заклад для отримання медичних послуг, варто зупиняти вибір за лікарнях, що уклали договір із Національною службою здоров’я України.

Це забезпечить українців безплатним обслуговуванням.

Нагадаємо, постраждалих від війни українців відправляють на лікування в Німеччину, Латвію, Польщу, Нідерланди та Норвегію в межах програми медичної евакуації Medevac. Долучитися до програми можуть діти і дорослі, військові, а також пацієнти з рідкісними хворобами.

Також ми писали, що українці можуть придбати майже 600 медичних виробів і ліків безплатно чи з невеликою доплатою. Програма "Доступні ліки" працюватиме в кожній аптеці, аби всі громадяни мали змогу нею скористатися.

зміни медицина лікування послуги МОЗ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:51 Штайнмаєр звернувся до німців щодо дострокових виборів

12:41 Україна готується до серійного виробництва ракети "Трембіта"

12:38 Очікуваний наслідок підвищення податків — що сталося з ФОПами

12:34 Ситуація на фронті — Чмут заявив про сумну динаміку

12:27 Лишили без очей — на Одещині сплюндрували пам'ятник Пушкіну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:26 В Росії хочуть заборонити дзвінки в месенджерах — яка причина

12:22 Орбан припустив, коли закінчиться війна в Україні

12:21 Ізраїль повідомляє про зрушення в угодах із ХАМАСом

12:19 Небо затягнуть хмари — на яку погоду чекати харків'янам завтра

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

12:51 Штайнмаєр звернувся до німців щодо дострокових виборів

12:41 Україна готується до серійного виробництва ракети "Трембіта"

12:38 Очікуваний наслідок підвищення податків — що сталося з ФОПами

12:34 Ситуація на фронті — Чмут заявив про сумну динаміку

12:27 Лишили без очей — на Одещині сплюндрували пам'ятник Пушкіну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:26 В Росії хочуть заборонити дзвінки в месенджерах — яка причина

12:22 Орбан припустив, коли закінчиться війна в Україні

12:21 Ізраїль повідомляє про зрушення в угодах із ХАМАСом

12:19 Небо затягнуть хмари — на яку погоду чекати харків'янам завтра

12:06 Лідер збірної України з футболу чекає на первістка

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Text

19:56 За ґрати за оголене фото — Железняк розкритикував закон

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні