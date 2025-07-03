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Главная Экономика Торговля без открытия ФЛП — как ловят нарушителей и что их ждет

Торговля без открытия ФЛП — как ловят нарушителей и что их ждет

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:20
Большие штрафы за деятельность в интернете — кто из украинцев может пострадать в 2025
Девушка с ноутбуком. Фото: Pexels

Все больше украинцев "ловят" на онлайн-торговле без регистрации ФЛП. Имея аккаунты в Instagram, предприниматели избегают уплаты налогов, принимая оплату за товары на личные банковские карты. Контролирующий орган усилил мониторинг в 2025 году и активно отслеживает интернет-пользователей, которые ведут незаконную деятельность или продают без использования регистратора расчетных операций (РРО).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как налоговая отслеживает продавцов и что грозит за торговлю без ФЛП.

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Как налоговики находят нарушителей

Способов идентифицировать незарегистрированных продавцов существует много. Первый — с помощью фискализации операций наложенного платежа финансовыми учреждениями. Например, отправляя посылку по почте и принимая оплату через NovaPay, украинцы дают знать Государственной налоговой службе о таких транзакциях.

Каждый перевод генерирует детальный отчет, который автоматически передается в контролирующий орган для дальнейшего анализа. Так специалисты узнают:

  • полное ФИО получателя средств;
  • налоговый номер (ИНН);
  • сумму перевода;
  • дату и время операции;
  • назначение платежа (если указано).

Второй вариант — контрольные закупки. В социальных сетях, в частности Instagram, функционируют различные магазины. Далеко не каждый продавец в интернете зарегистрировал свою деятельность. Это значит, что он не принимает оплату от клиентов на предпринимательский счет. ГНС делает заказы в таких магазинах, проверяя, куда продавец попросит отправить деньги.

Третий способ отслеживания более новый. С 1 марта 2025 года Государственная налоговая служба получила доступ к Системе учета данных РРО. Этот инструмент позволяет непрерывно идентифицировать как незарегистрированных продавцов, так и ФЛП, которые не используют кассовые аппараты, хотя обязаны это делать по закону.

Новый механизм контроля предусматривает:

  • информирование ГНС об операциях через зарегистрированные кассовые аппараты, включая те, что интегрированы с платежными системами для онлайн-торговли;
  • выявление регулярных финансовых поступлений на банковские карты физических лиц, что является признаком систематичности;
  • проактивное выявление нарушений путем анализа больших массивов данных вместо реагирования на жалобы покупателей.

В целом украинцам стало труднее скрывать незарегистрированную деятельность в интернете. Продажа товаров через цифровые площадки и социальные сети больше не является темным пятном для контролирующих органов, что означает привлечение к ответственности большего количества нарушителей.

Что грозит продавцам в интернете

Законодательство Украины предусматривает административную и уголовную ответственность. По статье 164 КУоАП, осуществление деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования влечет штраф в размере 17 000-34 000 грн с конфискацией изготовленной продукции и доходов. В случае повторного нарушения в течение года санкция возрастет до 34 000-85 000 грн.

Статья 212 Уголовного кодекса очертила наказание за умышленное уклонение от уплаты налогов. Если сумма, которую недополучил государственный бюджет, превышает 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (4 542 000 грн в 2025 году), то штраф — от 85 000 до 170 000 грн с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Отдельно ГНС может доначислить налоги, которые человек не заплатил в процессе ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности. Речь идет о 18% НДФЛ и 5% военного сбора с полученных доходов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП должны заплатить налоги в июле 2025 года. До предельных дат надо пополнить государственный бюджет единым социальным взносом, военным сбором и единым налогом. Плюс необходимо вовремя отчитаться перед контролирующим органом.

Также мы писали, что с 1 августа 2025 года в Украине вырастут штрафы за неиспользование регистратора расчетных операций. ФЛП будут платить 100% стоимости товаров, проданных без выдачи фискального чека (150% — за каждое повторное нарушение).

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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