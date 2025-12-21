Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Топовые игры до 100 грн — что купить на зимней распродаже Steam

Топовые игры до 100 грн — что купить на зимней распродаже Steam

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 17:12
Зимняя распродажа Steam 2025 — какие популярные игры стоят меньше 100 грн
Парень играет в игры. Фото: Pexels

В цифровом магазине Steam стартовала большая зимняя распродажа. Акция продлится более двух недель и завершится 5 января 2026 года. В это время украинцы могут купить тысячи игр со значительными скидками.

О том, какие игры украинцы могут приобрести со скидкой до 95% и сколько продлится распродажа, отмечается на сайте Steam.

Реклама
Читайте также:

Какие игры можно приобрести в Steam меньше, чем за 100 грн

Некоторые тайтлы подешевели настолько, что стоят дешевле чашки кофе. Среди игр до 100 гривен, можно выделить такие предложения:

  • Assassin's Creed Valhalla — 91 грн

Масштабное приключение в мире викингов с открытым миром, большим количеством заданий и активностей. Подойдет тем, кто соскучился по классическому духу серии.

  • Detroit: Become Human — 74 грн

Интерактивная сюжетная игра, где каждый выбор влияет на развитие событий. Игроков ждут различные сюжетные ветки и несколько финалов.

  • Darksiders III — 49 грн

Экшен в постапокалиптическом мире. Игрок берет на себя роль Фьюри — одной из Четырех Всадников, которая должна победить Семь смертных грехов и восстановить баланс в мире.

  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 64 грн

Самая полная LEGO-игра по мотивам Star Wars. Она охватывает всю сагу Скайуокеров и сочетает юмор, экшен и знакомые события из фильмов.

  • A Way Out — 79 грн

Кооперативный экшен, созданный исключительно для прохождения вдвоем. Вся игра построена на взаимодействии двух игроков.

  • Fallout 76 — 53 грн

Онлайн-версия Fallout от Bethesda. Игроки исследуют постапокалиптическую Америку через 25 лет после ядерной войны, выполняют задания и выживают в открытом мире.

  • For Honor — 22 грн (скидка 95%)

Динамичный боевой экшен, где можно сражаться за рыцарей, викингов, самураев и другие фракции. Доступны сюжетный режим, PvP и командные бои.

  • X4: Foundations — 92 грн (скидка 90%)

Космический симулятор, в котором игрок начинает с одного корабля и постепенно строит собственную империю: торгует, воюет, управляет флотами и влияет на живую вселенную.

Ранее мы писали, что в Украине уже закончилась Черная пятница с большими скидками. Многие люди активно скупали желаемые товары, но опрос показал, что часть покупок была сделана спонтанно.

Также мы рассказывали, что в конце ноября Netflix показал первую часть пятого, финального сезона сериала "Очень странные дела". Окончательно сериал завершится в декабре. Проект принес актерам мировую славу и большие гонорары.

распродажа деньги цены видеоигры Steam
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации