Зимняя распродажа Steam 2025 — какие популярные игры стоят меньше 100 грн

В цифровом магазине Steam стартовала большая зимняя распродажа. Акция продлится более двух недель и завершится 5 января 2026 года. В это время украинцы могут купить тысячи игр со значительными скидками.

О том, какие игры украинцы могут приобрести со скидкой до 95% и сколько продлится распродажа, отмечается на сайте Steam.

Какие игры можно приобрести в Steam меньше, чем за 100 грн

Некоторые тайтлы подешевели настолько, что стоят дешевле чашки кофе. Среди игр до 100 гривен, можно выделить такие предложения:

Assassin's Creed Valhalla — 91 грн

Масштабное приключение в мире викингов с открытым миром, большим количеством заданий и активностей. Подойдет тем, кто соскучился по классическому духу серии.

Detroit: Become Human — 74 грн

Интерактивная сюжетная игра, где каждый выбор влияет на развитие событий. Игроков ждут различные сюжетные ветки и несколько финалов.

Darksiders III — 49 грн

Экшен в постапокалиптическом мире. Игрок берет на себя роль Фьюри — одной из Четырех Всадников, которая должна победить Семь смертных грехов и восстановить баланс в мире.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 64 грн

Самая полная LEGO-игра по мотивам Star Wars. Она охватывает всю сагу Скайуокеров и сочетает юмор, экшен и знакомые события из фильмов.

A Way Out — 79 грн

Кооперативный экшен, созданный исключительно для прохождения вдвоем. Вся игра построена на взаимодействии двух игроков.

Fallout 76 — 53 грн

Онлайн-версия Fallout от Bethesda. Игроки исследуют постапокалиптическую Америку через 25 лет после ядерной войны, выполняют задания и выживают в открытом мире.

For Honor — 22 грн (скидка 95%)

Динамичный боевой экшен, где можно сражаться за рыцарей, викингов, самураев и другие фракции. Доступны сюжетный режим, PvP и командные бои.

X4: Foundations — 92 грн (скидка 90%)

Космический симулятор, в котором игрок начинает с одного корабля и постепенно строит собственную империю: торгует, воюет, управляет флотами и влияет на живую вселенную.

