Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Топові ігри до 100 грн — що купити на зимовому розпродажі Steam

Топові ігри до 100 грн — що купити на зимовому розпродажі Steam

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 17:12
Зимовий розпродаж Steam 2025 — які популярні ігри коштують менше ніж 100 грн
Хлопець грає в ігри. Фото: Pexels

У цифровому магазині Steam стартував великий зимовий розпродаж. Акція триватиме понад два тижні та завершиться 5 січня 2026 року. У цей час українці можуть купити тисячі ігор зі значними знижками.

Про те, які ігри українці можуть придбати зі знижкою до 95% та скільки триватиме розпродаж, зазначається на сайті Steam.

Реклама
Читайте також:

Які ігри можна придбати в Steam менше, ніж за 100 грн

Деякі тайтли подешевшали настільки, що коштують дешевше за чашку кави. Серед ігор до 100 гривень, можна виділити такі пропозиції:

  • Assassin’s Creed Valhalla — 91 грн

Масштабна пригода у світі вікінгів з відкритим світом, великою кількістю завдань і активностей. Підійде тим, хто скучив за класичним духом серії.

  • Detroit: Become Human — 74 грн

Інтерактивна сюжетна гра, де кожен вибір впливає на розвиток подій. Гравців чекають різні сюжетні гілки та кілька фіналів.

  • Darksiders III — 49 грн

Екшен у постапокаліптичному світі. Гравець бере на себе роль Ф’ЮРІ — однієї з Чотирьох Вершників, яка має перемогти Сім смертних гріхів і відновити баланс у світі.

  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 64 грн

Найповніша LEGO-гра за мотивами Star Wars. Вона охоплює всю сагу Скайвокерів і поєднує гумор, екшен та знайомі події з фільмів.

  • A Way Out — 79 грн

Кооперативний екшен, створений виключно для проходження вдвох. Уся гра побудована на взаємодії двох гравців.

  • Fallout 76 — 53 грн

Онлайн-версія Fallout від Bethesda. Гравці досліджують постапокаліптичну Америку через 25 років після ядерної війни, виконують завдання та виживають у відкритому світі.

  • For Honor — 22 грн (знижка 95%)

Динамічний бойовий екшен, де можна битися за лицарів, вікінгів, самураїв та інші фракції. Доступні сюжетний режим, PvP та командні бої.

  • X4: Foundations — 92 грн (знижка 90%)

Космічний симулятор, у якому гравець починає з одного корабля та поступово будує власну імперію: торгує, воює, керує флотами й впливає на живий всесвіт.

Раніше ми писали, що в Україні вже закінчилася Чорна п’ятниця з великими знижками. Багато людей активно скуповували бажані товари, але опитування показало, що частина покупок була зроблена спонтанно.

Також ми розповідали, що наприкінці листопада Netflix показав першу частину п’ятого, фінального сезону серіалу "Дивні дива". Остаточно серіал завершиться у грудні. Проєкт приніс акторам світову славу та великі гонорари.

розпродаж гроші ціни відеоігри Steam
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації