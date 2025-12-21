Зимовий розпродаж Steam 2025 — які популярні ігри коштують менше ніж 100 грн

Хлопець грає в ігри. Фото: Pexels

У цифровому магазині Steam стартував великий зимовий розпродаж. Акція триватиме понад два тижні та завершиться 5 січня 2026 року. У цей час українці можуть купити тисячі ігор зі значними знижками.

Про те, які ігри українці можуть придбати зі знижкою до 95% та скільки триватиме розпродаж, зазначається на сайті Steam.

Які ігри можна придбати в Steam менше, ніж за 100 грн

Деякі тайтли подешевшали настільки, що коштують дешевше за чашку кави. Серед ігор до 100 гривень, можна виділити такі пропозиції:

Assassin’s Creed Valhalla — 91 грн

Масштабна пригода у світі вікінгів з відкритим світом, великою кількістю завдань і активностей. Підійде тим, хто скучив за класичним духом серії.

Detroit: Become Human — 74 грн

Інтерактивна сюжетна гра, де кожен вибір впливає на розвиток подій. Гравців чекають різні сюжетні гілки та кілька фіналів.

Darksiders III — 49 грн

Екшен у постапокаліптичному світі. Гравець бере на себе роль Ф’ЮРІ — однієї з Чотирьох Вершників, яка має перемогти Сім смертних гріхів і відновити баланс у світі.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — 64 грн

Найповніша LEGO-гра за мотивами Star Wars. Вона охоплює всю сагу Скайвокерів і поєднує гумор, екшен та знайомі події з фільмів.

A Way Out — 79 грн

Кооперативний екшен, створений виключно для проходження вдвох. Уся гра побудована на взаємодії двох гравців.

Fallout 76 — 53 грн

Онлайн-версія Fallout від Bethesda. Гравці досліджують постапокаліптичну Америку через 25 років після ядерної війни, виконують завдання та виживають у відкритому світі.

For Honor — 22 грн (знижка 95%)

Динамічний бойовий екшен, де можна битися за лицарів, вікінгів, самураїв та інші фракції. Доступні сюжетний режим, PvP та командні бої.

X4: Foundations — 92 грн (знижка 90%)

Космічний симулятор, у якому гравець починає з одного корабля та поступово будує власну імперію: торгує, воює, керує флотами й впливає на живий всесвіт.

