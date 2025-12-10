Купить большую елку или сосну — сколько стоят эксклюзивные хвойные деревья в 2025

Продажа елок. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

До Рождества осталось две недели, поэтому украинцы массово посещают елочные ярмарки и покупают хвойные деревья. Кто-то останавливает выбор на небольших соснах или декоративных товарах, а кому-то нужны эксклюзивные, большие ростовые деревья. Возникает вопрос, сколько стоят елки, высота которых достигает нескольких метров.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у лесника с Киевщины Николая Коваленко, за сколько продают редкие сорта хвои.

Цены на елки топ-сегмента

Украинцы могут выбрать елку или сосну на разный кошелек, в зависимости от собственных финансовых возможностей или желаний. Бюджетный сегмент — это от 154 грн за небольшое хвойное деревце, средний — от 500-750 грн за метр елки или сосны, высокий — до 2 500 грн за метр импортных пушистых елок.

Что касается более эксклюзивных "живых" товаров, редких видов и больших ростовых деревьев, то в 2025 году за такой топ-сегмент придется отдать немаленькие деньги. Спрос на них остается даже в условиях полномасштабной войны, а цены достигают 3 000-4 000 грн за елку или сосну высотой до 2,5-3 м.

Штрафы за елку в 2025

Ранее мы рассказывали, что в Украине запрещено самостоятельно спиливать хвойные деревья в лесу. Это считается нарушением закона и влечет административную или даже уголовную ответственность. Во-первых, существует статья 65 КУоАП "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка", предусматривающая штраф для граждан от 510 до 1 020 грн, для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 грн.

Статья 153 устанавливает наказание за незаконную рубку деревьев вне населенных пунктов: для физических лиц — от 170 до 510 грн, для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 грн. А статья 88-1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает санкцию за несоблюдение правил приобретения/продажи растений — от 510 до 1 700 грн.

Отдельно следует упомянуть об ответственности по статье 246 Уголовного кодекса "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса". Согласно ей, нарушителям грозит ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы сроком 3-7 лет в зависимости от нанесенного ущерба.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Киеве начали продавать елки 3 декабря. За украинскую сосну нужно отдать минимум 600 грн — такая цена дерева высотой 1,2 м. Импортная хвоя дороже — от 2 000 грн за елку 1,4 м.

Также мы писали, где в Украине в этом году будут продавать самые дорогие и самые дешевые елки. Больше всего придется платить жителям южных и восточных регионов, меньше всего — северных и западных.