Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Топ-сегмент новогодних елок — сколько стоят деревья под 3 метра

Топ-сегмент новогодних елок — сколько стоят деревья под 3 метра

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:33
Купить большую елку или сосну — сколько стоят эксклюзивные хвойные деревья в 2025
Продажа елок. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

До Рождества осталось две недели, поэтому украинцы массово посещают елочные ярмарки и покупают хвойные деревья. Кто-то останавливает выбор на небольших соснах или декоративных товарах, а кому-то нужны эксклюзивные, большие ростовые деревья. Возникает вопрос, сколько стоят елки, высота которых достигает нескольких метров.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у лесника с Киевщины Николая Коваленко, за сколько продают редкие сорта хвои.

Реклама
Читайте также:

Цены на елки топ-сегмента

Украинцы могут выбрать елку или сосну на разный кошелек, в зависимости от собственных финансовых возможностей или желаний. Бюджетный сегмент — это от 154 грн за небольшое хвойное деревце, средний — от 500-750 грн за метр елки или сосны, высокий — до 2 500 грн за метр импортных пушистых елок.

Что касается более эксклюзивных "живых" товаров, редких видов и больших ростовых деревьев, то в 2025 году за такой топ-сегмент придется отдать немаленькие деньги. Спрос на них остается даже в условиях полномасштабной войны, а цены достигают 3 000-4 000 грн за елку или сосну высотой до 2,5-3 м.

Штрафы за елку в 2025

Ранее мы рассказывали, что в Украине запрещено самостоятельно спиливать хвойные деревья в лесу. Это считается нарушением закона и влечет административную или даже уголовную ответственность. Во-первых, существует статья 65 КУоАП "Незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка", предусматривающая штраф для граждан от 510 до 1 020 грн, для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 грн.

Статья 153 устанавливает наказание за незаконную рубку деревьев вне населенных пунктов: для физических лиц — от 170 до 510 грн, для должностных лиц и предпринимателей — от 510 до 850 грн. А статья 88-1 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает санкцию за несоблюдение правил приобретения/продажи растений — от 510 до 1 700 грн.

Отдельно следует упомянуть об ответственности по статье 246 Уголовного кодекса "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса". Согласно ей, нарушителям грозит ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы сроком 3-7 лет в зависимости от нанесенного ущерба.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Киеве начали продавать елки 3 декабря. За украинскую сосну нужно отдать минимум 600 грн — такая цена дерева высотой 1,2 м. Импортная хвоя дороже — от 2 000 грн за елку 1,4 м.

Также мы писали, где в Украине в этом году будут продавать самые дорогие и самые дешевые елки. Больше всего придется платить жителям южных и восточных регионов, меньше всего — северных и западных.

Новый год новогодняя елка цены продажа сосна
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации