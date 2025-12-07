Живая елка на Новый год — на сколько могут оштрафовать украинцев в 2025 году

Елка на крыше авто. Фото: УНИАН

С приближением новогодних праздников украинцы задумываются, какое дерево украшать — живую елку или искусственную. Живое дерево создает праздничную атмосферу и пахнет хвоей, но срезать ее самостоятельно в лесу запрещено — это нарушение закона, за которое предусмотрены немалые штрафы.

О том, какой штраф могут получить украинцы за срезанную елку в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Где купить новогоднюю елку

В публикации Государственной экологической инспекции Полесского округа отмечается, что покупать елки нужно только в легальных точках продажи, утвержденных местными властями. Легальное дерево имеет электронный чип со штрих-кодом, который подтверждает ее происхождение.

На сколько могут оштрафовать за елку в 2025 году

Самостоятельно срезать елки в лесу или посадке украинцам запрещено. За такие действия в 2025 году можно получить штраф:

Административная ответственность (ст. 65 КУоАП): гражданам — от 510 до 1 020 грн, должностным лицам — от 2 550 до 5 100 грн. Незаконная рубка вне населенных пунктов (ст. 153 КУоАП): граждане — от 170 до 510 грн, должностные лица и предприниматели — от 510 до 850 грн. Нарушение правил приобретения или продажи растений (ст. 88-1 КУоАП): штраф от 510 до 1 700 грн; в природно-заповедных зонах — от 1 700 до 3 655 грн.

Кроме штрафов, возможна и уголовная ответственность согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает, что незаконная рубка, перевозка или сбыт деревьев может привести к ограничению свободы до 3 лет или лишению свободы от 3 до 7 лет в зависимости от ущерба.

Ранее мы писали, что в преддверии новогодних и рождественских праздников растет интерес к главному символу уюта в доме — новогодней елке. Цена дерева в декабре зависит от его высоты, густоты ветвей, вида и происхождения.

Также мы рассказывали, что с начала декабря в Украине начали продавать хвойные деревья. Стоимость елок и сосны различается в зависимости от размера и места покупки. Самые дешевые — небольшие деревья местного производства, а большие и пушистые варианты могут стоить несколько тысяч гривен.