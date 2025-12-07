Жива ялинка на Новий рік — на скільки можуть оштрафувати українців у 2025 році

Ялинка на даху авто. Фото: УНІАН

З наближенням новорічних свят українці задумуються, яке дерево прикрашати — живу ялинку чи штучну. Живе дерево створює святкову атмосферу та пахне хвоєю, але зрізати її самостійно в лісі заборонено — це порушення закону, за яке передбачені немалі штрафи.

Про те, який штраф можуть отримати українці за зрізану ялинку у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Де купити новорічну ялинку

У публікації Державній екологічній інспекції Поліського округу зазначається, що купувати ялинки потрібно лише в легальних точках продажу, затверджених місцевою владою. Легальне дерево має електронний чип зі штрих-кодом, який підтверджує її походження.

На скільки можуть оштрафувати через ялинку у 2025 році

Самостійно зрізати ялинки в лісі чи посадці українцям заборонено. За такі дії у 2025 році можна отримати штраф:

Адміністративна відповідальність (ст. 65 КУпАП): громадянам — від 510 до 1 020 грн, посадовим особам — від 2 550 до 5 100 грн. Незаконна рубка поза населеними пунктами (ст. 153 КУпАП): громадяни — від 170 до 510 грн, посадовці та підприємці — від 510 до 850 грн. Порушення правил придбання або продажу рослин (ст. 88-1 КУпАП): штраф від 510 до 1 700 грн; у природно-заповідних зонах — від 1 700 до 3 655 грн.

Окрім штрафів, можлива і кримінальна відповідальність згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України. Вона передбачає, що незаконна рубка, перевезення або збут дерев може призвести до обмеження волі до 3 років або позбавлення волі від 3 до 7 років залежно від шкоди.

Раніше ми писали, що напередодні новорічних і різдвяних свят зростає цікавість до головного символу затишку в домі — новорічної ялинки. Ціна дерева в грудні залежить від його висоти, густоти гілок, виду та походження.

Також ми розповідали, що з початку грудня в Україні почали продавати хвойні дерева. Вартість ялинок і сосни різниться залежно від розміру та місця покупки. Найдешевші — невеликі дерева місцевого виробництва, а великі та пухнасті варіанти можуть коштувати кілька тисяч гривень.