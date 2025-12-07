Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Штраф через ялинку — яке покарання загрожує українцям у 2025 році

Штраф через ялинку — яке покарання загрожує українцям у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 14:05
Жива ялинка на Новий рік — на скільки можуть оштрафувати українців у 2025 році
Ялинка на даху авто. Фото: УНІАН

З наближенням новорічних свят українці задумуються, яке дерево прикрашати — живу ялинку чи штучну. Живе дерево створює святкову атмосферу та пахне хвоєю, але зрізати її самостійно в лісі заборонено — це порушення закону, за яке передбачені немалі штрафи.

Про те, який штраф можуть отримати українці за зрізану ялинку у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Де купити новорічну ялинку

У публікації Державній екологічній інспекції Поліського округу зазначається, що купувати ялинки потрібно лише в легальних точках продажу, затверджених місцевою владою. Легальне дерево має електронний чип зі штрих-кодом, який підтверджує її походження.

На скільки можуть оштрафувати через ялинку у 2025 році

Самостійно зрізати ялинки в лісі чи посадці українцям заборонено. За такі дії у 2025 році можна отримати штраф:

  1. Адміністративна відповідальність (ст. 65 КУпАП): громадянам — від 510 до 1 020 грн, посадовим особам — від 2 550 до 5 100 грн.
  2. Незаконна рубка поза населеними пунктами (ст. 153 КУпАП): громадяни — від 170 до 510 грн, посадовці та підприємці — від 510 до 850 грн.
  3. Порушення правил придбання або продажу рослин (ст. 88-1 КУпАП): штраф від 510 до 1 700 грн; у природно-заповідних зонах — від 1 700 до 3 655 грн.

Окрім штрафів, можлива і кримінальна відповідальність згідно зі ст. 246 Кримінального кодексу України. Вона передбачає, що незаконна рубка, перевезення або збут дерев може призвести до обмеження волі до 3 років або позбавлення волі від 3 до 7 років залежно від шкоди.

Раніше ми писали, що напередодні новорічних і різдвяних свят зростає цікавість до головного символу затишку в домі — новорічної ялинки. Ціна дерева в грудні залежить від його висоти, густоти гілок, виду та походження.

Також ми розповідали, що з початку грудня в Україні почали продавати хвойні дерева. Вартість ялинок і сосни різниться залежно від розміру та місця покупки. Найдешевші — невеликі дерева місцевого виробництва, а великі та пухнасті варіанти можуть коштувати кілька тисяч гривень.

штраф Новий рік новорічна ялинка покарання дерево
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації