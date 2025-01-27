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Тысячи евро за переезд — где в Европе платят за поселение

27 января 2025 15:04
Елизавета Супивская - редактор
Страны, которые платят за переезд – где в Европе поселиться за деньги
Евро разных номиналов в руке. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Некоторые европейские страны готовы платить иностранцам и собственным гражданам за переезд в малозаселенные уголки. Чтобы поддержать местную экономику, оживить демографическую ситуацию в регионах, стимулировать бизнес и т.д. власти предложили деньги в рамках программ переселения. Это хорошая возможность не только поселиться в ЕС, а еще и получить финансовую помощь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны платят за смену места жительства.

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Ирландия

Правительство страны ввело новую стратегию развития, направленную на "возвращение жизни" на малые ирландские острова. Программа Our Living Islands предусматривает денежную поддержку людям, которые захотят поселиться на островке, восстановив там жилье. Размер помощи составляет максимум 84 000 евро. Этого должно хватить на ремонт заброшенного дома или сооружение нового.

Стоит знать об определенных нюансах. Во-первых, обязательным условием является покупка заброшенной недвижимости на одном из ирландских островов, построенной до 1993 года. Во-вторых, жилье должно стоять пустым не менее 2 лет. А финансы разрешено потратить на ремонтные работы плюс утепление или структурные улучшения.

Швейцария

Переезд возможен в село Альбинен, расположенное высоко в горах. Населенный пункт давно страдает от оттока жителей, что побудило местные власти предложить семьям более 50 000 евро за поселение. Однако необходимо выполнить несколько важных условий:

  • возраст участников программы не может быть меньше 45 лет;
  • нужно прожить в Альбинене минимум 10 лет, иначе придется вернуть финансовую помощь;
  • сначала стоит инвестировать собственные деньги в недвижимость — не менее 200 000 франков (170 000 евро);
  • претенденты должны иметь вид на жительство в Швейцарии.

Просто так получить деньги, переехав в Европу, не получится. Вид предоставляют после непрерывного проживания в Швейцарии в течение 10 лет (для граждан третьих стран). Сумма выплаты составляет по 25 000 евро на взрослых и 10 000 евро на каждого ребенка.

Италия

Гранты доступны для жителей нескольких регионов Италии. Первый — Калабрия, расположенный в юго-западной части страны. Поселенцы могут получить около 28 000 евро, если переедут в одно из девяти доступных сел с численностью населения менее 2 000 человек. Важным условием является открытие в течение 90 дней собственного бизнеса или трудоустройство на востребованную должность.

Второй регион — Пресичче-Акварика (находится на "пятке" итальянского "ботинка"). Экспатам предлагают до 30 000 евро за покупку недвижимости и регистрацию дома как основного места жительства. Плюс семьям выделят по 1 000 евро на каждого новорожденного ребенка.

Еще один регион для заселения — Сардиния. Оттуда активно выезжают молодые итальянцы в поисках работы в других странах, поэтому новым жителям выделяют по 15 000 евро финансовой помощи. Однако надо переехать в муниципалитет с численностью населения до 3 000 человек. Средства понадобятся для покупки или ремонта дома.

Напомним, украинцы могут выбрать бюджетные курорты в Европе, которые работают по системе обслуживания "все включено". Не обязательно переплачивать за дорогие путевки, если хотите отдохнуть на море летом. Некоторые направления обойдутся туристам дешево.

Также мы писали, что должны знать украинцы об аренде жилья в Швеции. Рынок недвижимости за рубежом имеет собственные характерные особенности, некоторые являются непонятными для иностранцев.

Италия финансовая помощь Швейцария деньги Европа Ирландия

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