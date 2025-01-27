Країни, які платять за переїзд – де в Європі поселитися за гроші

Євро різних номіналів у руці. Фото: Pexels

Деякі європейські країни готові платити іноземцям і власним громадянам за переїзд у малозаселені куточки. Щоб підтримати місцеву економіку, пожвавити демографічну ситуацію в регіонах, стимулювати бізнес тощо влада запропонувала кошти в рамках програм переселення. Це хороша можливість не тільки поселитися в ЄС, а ще й отримати фінансову допомогу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни платять за зміну місця проживання.

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Ірландія

Уряд країни запровадив нову стратегію розвитку, спрямовану на "повернення життя" на малі ірландські острови. Програма Our Living Islands передбачає грошову підтримку людям, які захочуть поселитися на острівці, відновивши там житло. Розмір допомоги становить максимум 84 000 євро. Цього має вистачити на ремонт закинутого будинку чи спорудження нового.

Варто знати про певні нюанси. По-перше, обов’язковою умовою є купівля занедбаної нерухомості на одному з ірландських островів, побудованої до 1993 року. По-друге, житло повинно стояти порожнім щонайменше 2 роки. А фінанси дозволено витратити на ремонтні роботи плюс утеплення чи структурні покращення.

Швейцарія

Переїзд можливий у село Альбінен, розташоване високо в горах. Населений пункт давно потерпає від відтоку мешканців, що спонукало місцеву владу запропонувати родинам понад 50 000 євро за поселення. Проте необхідно виконати кілька важливих умов:

вік учасників програми не може бути менший 45 років;

треба прожити в Альбінені мінімум 10 років, інакше доведеться повернути фінансову допомогу;

спершу варто інвестувати власні кошти у нерухомість — щонайменше 200 000 франків (170 000 євро);

претенденти повинні мати посвідку на проживання у Швейцарії.

Просто так отримати гроші, переїхавши у Європу, не вийде. Посвідку надають після безперервного проживання у Швейцарії протягом 10 років (для громадян третіх країн). Сума виплати становить по 25 000 євро на дорослих і 10 000 євро на кожну дитину.

Італія

Гранти доступні для мешканців кількох регіонів Італії. Перший — Калабрія, розташований у південно-західній частині країни. Поселенці можуть отримати близько 28 000 євро, якщо переїдуть в одне з дев’яти доступних сіл із чисельністю населення менше 2 000 людей. Важливою умовою є відкриття протягом 90 днів власного бізнесу чи працевлаштування на затребувану посаду.

Другий регіон — Пресічче-Акваріка (знаходиться на "п’ятці" італійського "черевика"). Експатам пропонують до 30 000 євро за купівлю нерухомості та реєстрацію будинку як основного місця проживання. Плюс родинам виділять по 1 000 євро на кожну новонароджену дитину.

Ще один регіон для заселення — Сардинія. Звідти активно виїжджають молоді італійці в пошуках роботи в інших країнах, тож новим мешканцям виділяють по 15 000 євро фінансової допомоги. Однак треба переїхати до муніципалітету з чисельністю населення до 3 000 осіб. Кошти знадобляться для покупки чи ремонту будинку.

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