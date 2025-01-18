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Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

18 січня 2025 10:39
Єлизавета Супівська - редактор
Бюджетні курорти за системою "все включено" – де відпочити у 2025 році
Туристи відпочивають у басейні. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Туристів приваблюють курорти, які працюють за системою "все включено". Таке обслуговування передбачає недешеві ціни на послуги, проте існують бюджетні варіанти. Вони підійдуть гостям, які не хочуть витрачати всі заощадження на кількаденний відпочинок.

Фахівці сайту Travel Supermarket порівняли пропозиції в різних містах і країнах, знайшовши найдешевші туристичні напрямки у 2025 році.

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Куди поїхати за системою "все включено"

Експерти оцінили вартість путівок терміном 7 днів у літній період. Досить дорого обходиться відпочинок у Європі, хоча існують курорти в бюджетному ціновому діапазоні, які обслуговують клієнтів за системою "все включено". Українці можуть звернути увагу на кілька міст та обрати вигідний варіант для поїздки влітку 2025 року.

  • Сус, Туніс

Країна розташовується у Північній Африці та пропонує гостям сучасну туристичну інфраструктуру. Місто Сус розташоване на узбережжі Середземного моря — це перлина Тунісу, що характеризується затишною атмосферою, демократичними цінами, численними готелями високого класу, різноманітністю розваг.

Для двох дорослих, які вилітають рейсом із Лондона, путівка наприкінці травня — на початку червня обійдеться майже у 600 фунтів стерлінгів, тобто 30 000 грн. Можна знайти варіанти за 430 фунтів (22 000 грн). Найкращий сезон для поїздки — з травня по жовтень, тоді море тепле, а температура повітря найбільш комфортна.

 

Orient Palace Hotel
Orient Palace Hotel в Тунісі (місто Сус). Фото: Tripadvisor
  • Бургас, Болгарія

Країна давно відома бюджетними цінами на відпочинок. Чорноморські курорти у Бургасі пропонують туристам чимало готелей із системою обслуговування "все включено". Сонячний берег славиться чудовим співвідношенням ціни та якості, красивими піщаними пляжами, чистим морем, безліччю місць для розваг тощо.

Семиденна путівка обійдеться в середньому у 400 фунтів стерлінгів (20 000 грн) і більше. Оскільки фахівці Travel Supermarket розраховували вартість з вильотом у Лондоні, то ціна трохи завищена. Якщо виїжджати з Польщі, наприклад, вдасться трохи зекономити на дорозі.

 

Бургас, Болгарія
Курортний Бургас у Болгарії. Фото: Tripadvisor
  • Коста-Дорада, Іспанія

Це класичний європейський курорт на узбережжі Балеарского моря (частина Середземного моря) в північно-східній Іспанії. Там безліч недорогих готелів за системою "все включено", треба лише підібрати вдале розташування. Ціни починаються від 450 фунтів стерлінгів (23 000 грн) на двох за 7 днів відпочинку.

Регіон славиться золотистими пляжами, прозорою водою, комфортними умовами для сімейної подорожі, багатьма культурними пам’ятками та активним дозвіллям. Найпопулярнішим курортним містом вважають Салоу, бо там можна відвідати парк атракціонів PortAventura World (один із найбільших у Європі).

 

Коста-Дорада, Іспанія
Курорт в іспанському регіоні Коста-Дорада. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Карпати привабили на 30-40% туристів більше, ніж у попередній зимовий сезон. Українці поступово повертаються до традиції зустрічати різдвяно-новорічні свята в Буковелі. Дослідження показали, що відвідуваність курортів майже відновилася до довоєнного рівня.

Також ми писали, що Північна Корея показала, який вигляд має новозведений курорт Вонсан-Кальма. Це єдина локація з туристичною інфраструктурою в КНДР. Щоправда, курорт розташований неподалік ракетного полігону, що викликало іронічну реакцію українців у соцмережах.

туристи відпочинок гроші Європа курорти

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