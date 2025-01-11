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Рай для туриста — три бюджетні курорти за системою "все включено"

11 січня 2025 10:39
Єлизавета Супівська - редактор
Бюджетні курорти за системою "все включено" – куди поїхати у 2025 році
Туристи гуляють містом. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Якщо готель пропонує систему обслуговування "все включено", туристи одразу розуміють, що вартість проживання буде недешевою. Особливо якщо комплекс розташований на популярному курорті. Проте існують відносно дешеві варіанти, які підійдуть відпочивальникам із обмеженим бюджетом.

Фахівці сайту Travel Supermarket провели дослідження і з’ясували, які туристичні напрямки найдешевші у 2025 році.  

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Дешевий відпочинок за системою "все включено"

Експерти проаналізували ціни в різних країнах світу на семиденні путівки з вильотом у літній період. Оптимальних варіантів, де пропонують обслуговування за системою "все включено", виявилося немало. Тож українці можуть звернути увагу на ці курортні містечка, якщо хочуть зекономити.

  • Туреччина

На першому місці розташувалася Туреччина, що дивно, враховуючи регулярні скарги туристів на дорожчання товарів і послуг у 2024 році. Але поїхати на відпочинок в Аланію, наприклад, можна за 724 долари на одного. З одного боку, це недешево, з іншого — в рейтингу врахували пропозиції з найкращим співвідношенням ціни та якості. Звісно, є більш фінансово вигідні варіанти, проте обслуговування може підкачати.

 

Готель в Аланії, Туреччина
Відпочинок в Аланії, Туреччина. Фото: Booking
  • Туніс

Друге місце зайняв Туніс, розташований у Північній Африці. Вартість семиденного перебування в Хаммаметі (популярний місцевий курорт) починається від 732 доларів. Місто розкинулося на узбережжі Середземного моря, неподалік від руїн стародавнього Карфагена. Туристам рекомендують уникати відпочинку в серпні, бо ціни традиційно піднімаються.

 

Пляж в Хаммаметі, Туніс
Відпочинок у Хаммаметі, Туніс. Фото: Tripadvisor 
  • Марокко

І знову Північна Африка. Порівняно з Європою, літня поїздка на інший континент обійдеться дешевше. Зокрема в Марракеші можна провести семиденний відпочинок за системою "все включено", заплативши від 756 доларів. Натомість туристи отримають перебування в розкішному оазисі, який не захочуть покидати.

 

Курорт у Марракеші, Марокко
Відпочинок у Марракеші, Марокко. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, Європа також пропонує туристам бюджетний відпочинок. У січні ціни невисокі, зате атмосфера в багатьох містах ЄС чарівна і незабутня. Рекомендуємо відвідати Прагу, Відень або Краків, аби поринути з головою у зимову казку та насолодитися післясмаком різдвяно-новорічних свят.

Також ми писали, що туристів часто обманюють, пропонуючи дешеві "гарячі" тури на популярні курорти. Наприклад, шестеро одеситів стали жертвами 29-річного афериста, який продав людям неіснуючі путівки в Єгипет, але привласнив майже 40 000 грн.

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