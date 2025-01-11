Бюджетные курорты за системой "все включено" – куда поехать в 2025 году

Туристы гуляют по городу. Фото: Unsplash

Если отель предлагает систему обслуживания "все включено", туристы сразу понимают, что стоимость проживания будет недешевой. Особенно если комплекс расположен на популярном курорте. Однако существуют относительно дешевые варианты, которые подойдут отдыхающим с ограниченным бюджетом.

Специалисты сайта Travel Supermarket провели исследование и выяснили, какие туристические направления самые дешевые в 2025 году.

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Дешевый отдых по системе "все включено"

Эксперты проанализировали цены в разных странах мира на семидневные путевки с вылетом в летний период. Оптимальных вариантов, где предлагают обслуживание по системе "все включено", оказалось немало. Поэтому украинцы могут обратить внимание на эти курортные городки, если хотят сэкономить.

Турция

На первом месте расположилась Турция, что удивительно, учитывая регулярные жалобы туристов на удорожание товаров и услуг в 2024 году. Но поехать на отдых в Аланию, например, можно за 724 доллара на одного. С одной стороны, это недешево, с другой — в рейтинге учли предложения с лучшим соотношением цены и качества. Конечно, есть более финансово выгодные варианты, однако обслуживание может подкачать.

Отдых в Алании, Турция. Фото: Booking

Тунис

Второе место занял Тунис, расположенный в Северной Африке. Стоимость семидневного пребывания в Хаммамете (популярный местный курорт) начинается от 732 долларов. Город раскинулся на побережье Средиземного моря, неподалеку от руин древнего Карфагена. Туристам рекомендуют избегать отдыха в августе, так как цены традиционно поднимаются.

Отдых в Хаммамете, Тунис. Фото: Tripadvisor;

Марокко

И снова Северная Африка. По сравнению с Европой, летняя поездка на другой континент обойдется дешевле. В частности в Марракеше можно провести семидневный отдых по системе "все включено", заплатив от 756 долларов. Взамен туристы получат пребывание в роскошном оазисе, который не захотят покидать.

Отдых в Марракеше, Марокко. Фото: Tripadvisor

Напомним, Европа также предлагает туристам бюджетный отдых. В январе цены невысокие, зато атмосфера во многих городах ЕС волшебная и незабываемая. Рекомендуем посетить Прагу, Вену или Краков, чтобы окунуться с головой в зимнюю сказку и насладиться послевкусием рождественско-новогодних праздников.

Также мы писали, что туристов часто обманывают, предлагая дешевые "горящие" туры на популярные курорты. Например, шестеро одесситов стали жертвами 29-летнего афериста, который продал людям несуществующие путевки в Египет, но присвоил почти 40 000 грн.