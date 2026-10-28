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Главная Экономика Тематический фестиваль в Steam: геймерам снизили цены до 90% на "страшилки"

Тематический фестиваль в Steam: геймерам снизили цены до 90% на "страшилки"

Ua ru
28 октября 2026 11:10
Культовые игры доступны со скидками в Steam: стартовал новый тематический фестиваль Pexels
Геймеры играют в видеоигры. Фото: Pexels

Украинские геймеры могут приобрести компьютерные игры гораздо дешевле благодаря распродаже в Steam. Стартовал новый тематический фестиваль, посвященный тайтлам определенных жанров. Даже культовые проекты с большим количеством поклонников доступны в цифровом магазине со скидками. Мы узнали, за какие видеоигры не придется платить значительные суммы в конце октября 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Steam.

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Игры с большими скидками в Steam

До 2 ноября продлится фестиваль "Страшно в Steam 5", в рамках которого проходит распродажа мрачных игр и хорроров. Кроме того, пользователям платформы открыли доступ к демоверсиям новых тайтлов с соответствующей атмосферой. Сэкономить можно от нескольких десятков до сотен гривен на одном проекте.

Мы промониторили Steam и выяснили, за какие компьютерные игры геймеры могут заплатить гораздо меньше во время тематического фестиваля. Скидки действуют на:

  • METRO 2033 Redux — 53 грн вместо 533 грн (-90%);
  • Bendy and the Dark Revival — 38 грн вместо 389 грн (-90%);
  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 92 грн вместо 925 грн (-90%);
  • Scorn — 109 грн вместо 1 099 грн (-90%);
  • The Sinking City Remastered — 165 грн вместо 1 100 грн (-85%);
  • Resident Evil 4 — 300 грн вместо 1 200 грн (-75%);
  • The Outlast Trials — 222 грн вместо 740 грн (-70%);
  • SILENT HILL 2 — 590 грн вместо 1 475 грн (-60%);
  • Dying Light: The Beast — 799 грн вместо 1 599 грн (-50%);
  • Cronos: The New Dawn — 799 грн вместо 1 599 грн (-50%);
  • Phasmophobia — 272 грн вместо 389 грн (-30%).
Тематический фестиваль в Steam: геймерам снизили цены до 90% на "страшилки" - фото 1
Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Что готовит Steam в ноябре

Ежемесячно на платформе проводят несколько тематических фестивалей, предоставляющих доступ к играм со скидками. В преддверии зимы запланировано лишь одно событие — "Фестиваль ролевых автобоев", который пройдет с 16 по 23 ноября. Он не имеет ничего общего с автомобилями, поскольку речь идет о специальном жанре Auto Battler RPG.

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Слово "авто" в названии означает не транспортное средство, а автоматический игровой процесс. То есть пользователи Steam получат сниженные цены на тайтлы, в которых сражения происходят с помощью искусственного интеллекта или определенных алгоритмов. Во время игрового процесса нужно планировать следующий бой, формировать команду, расставлять юнитов и пр.

Также в ноябре компания Valve планирует выделить компьютерные игры со скидками к Черной пятнице в разделе "Особые предложения". Однако по состоянию на конец октября 2026 года точной информации о дате нет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в магазине Steam некоторые видеоигры стоят менее 40 грн. Большие скидки установлены на тайтлы различных жанров. Цены снизили даже на популярные проекты, поэтому геймеры могут найти в библиотеке цифровой платформы игры по своему вкусу.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит долгожданная игра GTA 6. Для украинцев доступен предзаказ на официальном сайте PlayStation. Цена начинается от 3 499 грн за базовую версию, а расширенная обойдется геймерам в 4 299 грн. Релиз запланирован на ноябрь 2026 года.

компьютерные игры геймеры видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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