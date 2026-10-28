Тематичний фестиваль в Steam: геймерам знизили ціни до 90% на "страшилки"
Українські геймери можуть придбати комп’ютерні ігри набагато дешевше завдяки розпродажу в Steam. Розпочався новий тематичний фестиваль, пов'язаний із тайтлами конкретних жанрів. Навіть культові проєкти з великою кількістю шанувальників доступні в цифровому магазині зі знижками. Ми дізналися, за які відеоігри не доведеться платити значні суми наприкінці жовтня 2026 року.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Steam.
Ігри з великими знижками в Steam
До 2 листопада триватиме фестиваль "Страшно в Steam 5", який передбачає розпродаж похмурих ігор і горорів. Додатково користувачам платформи відкрили доступ до демоверсій нових тайтлів із відповідною атмосферою. Заощадити можна від кількох десятків до сотень гривень на одному проєкті.
Ми промоніторили Steam і дізналися, за які комп’ютерні ігри геймери можуть заплатити набагато менше під час тематичного фестивалю. Знижки діють на:
- METRO 2033 Redux — 53 грн замість 533 грн (-90%);
- Bendy and the Dark Revival — 38 грн замість 389 грн (-90%);
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 92 грн замість 925 грн (-90%);
- Scorn — 109 грн замість 1 099 грн (-90%);
- The Sinking City Remastered — 165 грн замість 1 100 грн (-85%);
- Resident Evil 4 — 300 грн замість 1 200 грн (-75%);
- The Outlast Trials — 222 грн замість 740 грн (-70%);
- SILENT HILL 2 — 590 грн замість 1 475 грн (-60%);
- Dying Light: The Beast — 799 грн замість 1 599 грн (-50%);
- Cronos: The New Dawn — 799 грн замість 1 599 грн (-50%);
- Phasmophobia — 272 грн замість 389 грн (-30%).
Що готує Steam у листопаді
Щомісяця на платформі проводять кілька тематичних фестивалів, надаючи доступ до ігор зі знижками. Напередодні зими запланована лише одна подія — "Фестиваль рольових автобоїв", який проходитиме з 16 до 23 листопада. Він не має нічого спільного з автомобілями, оскільки йдеться про спеціальний жанр Auto Battler RPG.
Слово "авто" в назві означає не транспортний засіб, а автоматичний ігровий процес. Тобто користувачі Steam отримають знижені ціни на тайтли, в яких бої відбуваються за допомогою штучного інтелекту чи визначених алгоритмів. Під час геймплею потрібно планувати наступний бій, формувати команду, розставляти юнітів тощо.
Також у листопаді компанія Valve планує виокремити комп’ютерні ігри зі знижками до Чорної п’ятниці в розділі "Особливі пропозиції". Однак станом на кінець жовтня 2026 року немає точної інформації про дату.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що в магазині Steam деякі відеоігри коштують менше 40 грн. Великі знижки встановили на тайтли різних жанрів. Ціни знизили навіть на популярні проєкти, тому геймери можуть знайти в бібліотеці цифрової платформи ігри на власний смак.
Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує довгоочікувана гра GTA 6. Для українців доступне передзамовлення на офіційному сайті PlayStation. Ціна стартує з 3 499 грн за базову версію, а розширена обійдеться геймерам у 4 299 грн. Реліз заплановано на листопад 2026 року.