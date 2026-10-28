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Головна Економіка Тематичний фестиваль в Steam: геймерам знизили ціни до 90% на "страшилки"

Тематичний фестиваль в Steam: геймерам знизили ціни до 90% на "страшилки"

Ua ru
28 жовтня 2026 11:10
Культові ігри доступні зі знижками в Steam: розпочався новий тематичний фестиваль Pexels
Геймери грають у відеоігри. Фото: Pexels

Українські геймери можуть придбати комп’ютерні ігри набагато дешевше завдяки розпродажу в Steam. Розпочався новий тематичний фестиваль, пов'язаний із тайтлами конкретних жанрів. Навіть культові проєкти з великою кількістю шанувальників доступні в цифровому магазині зі знижками. Ми дізналися, за які відеоігри не доведеться платити значні суми наприкінці жовтня 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Steam.

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Ігри з великими знижками в Steam

До 2 листопада триватиме фестиваль "Страшно в Steam 5", який передбачає розпродаж похмурих ігор і горорів. Додатково користувачам платформи відкрили доступ до демоверсій нових тайтлів із відповідною атмосферою. Заощадити можна від кількох десятків до сотень гривень на одному проєкті.

Ми промоніторили Steam і дізналися, за які комп’ютерні ігри геймери можуть заплатити набагато менше під час тематичного фестивалю. Знижки діють на:

  • METRO 2033 Redux — 53 грн замість 533 грн (-90%);
  • Bendy and the Dark Revival — 38 грн замість 389 грн (-90%);
  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 92 грн замість 925 грн (-90%);
  • Scorn — 109 грн замість 1 099 грн (-90%);
  • The Sinking City Remastered — 165 грн замість 1 100 грн (-85%);
  • Resident Evil 4 — 300 грн замість 1 200 грн (-75%);
  • The Outlast Trials — 222 грн замість 740 грн (-70%);
  • SILENT HILL 2 — 590 грн замість 1 475 грн (-60%);
  • Dying Light: The Beast — 799 грн замість 1 599 грн (-50%);
  • Cronos: The New Dawn — 799 грн замість 1 599 грн (-50%);
  • Phasmophobia — 272 грн замість 389 грн (-30%).
Тематичний фестиваль в Steam: геймерам знизили ціни до 90% на "страшилки" - фото 1
Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Що готує Steam у листопаді

Щомісяця на платформі проводять кілька тематичних фестивалів, надаючи доступ до ігор зі знижками. Напередодні зими запланована лише одна подія — "Фестиваль рольових автобоїв", який проходитиме з 16 до 23 листопада. Він не має нічого спільного з автомобілями, оскільки йдеться про спеціальний жанр Auto Battler RPG.

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Слово "авто" в назві означає не транспортний засіб, а автоматичний ігровий процес. Тобто користувачі Steam отримають знижені ціни на тайтли, в яких бої відбуваються за допомогою штучного інтелекту чи визначених алгоритмів. Під час геймплею потрібно планувати наступний бій, формувати команду, розставляти юнітів тощо.

Також у листопаді компанія Valve планує виокремити комп’ютерні ігри зі знижками до Чорної п’ятниці в розділі "Особливі пропозиції". Однак станом на кінець жовтня 2026 року немає точної інформації про дату.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в магазині Steam деякі відеоігри коштують менше 40 грн. Великі знижки встановили на тайтли різних жанрів. Ціни знизили навіть на популярні проєкти, тому геймери можуть знайти в бібліотеці цифрової платформи ігри на власний смак.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує довгоочікувана гра GTA 6. Для українців доступне передзамовлення на офіційному сайті PlayStation. Ціна стартує з 3 499 грн за базову версію, а розширена обійдеться геймерам у 4 299 грн. Реліз заплановано на листопад 2026 року.

комп'ютерні ігри геймери відеоігри знижки Steam
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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