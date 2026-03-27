Телефоны iPhone оказались муляжами: украинские магазины попали в скандал

Деньги в руках и муляж iPhone 17 Pro. Фото: УНИАН, navka1/Threads. Коллаж: Новини.LIVE

В украинском сегменте социальной сети Threads разгорелся новый скандал, связанный с продажей товаров. Парень и девушка в разное время заказали смартфоны iPhone в официальных магазинах Comfy и MOYO. Однако получили подделку в запломбированной коробке. Муляж, по словам, пострадавших, невооруженным глазом не отличить от настоящего гаджета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о скандале с покупкой последних моделей iPhone.

Покупка муляжей iPhone

Первую историю рассказала пользовательница Threads под ником navka1. Девушка заказала iPhone 17 Pro Max в Comfy на подарок своему парню, воспользовавшись курьерской доставкой. Но товар привезли аж через три дня. Курьер заверил, что с телефоном все в порядке.

"Пломбы были целы. Я подписала накладную. Подарочная коробка же, не хотелось портить вид. Парень открывает коробку, пробует включить — не включается. Вставляю type-c и понимаю: это не телефон. Это очень качественный муляж", — отметила девушка.

Украинка купила муляж iPhone 17 Pro Max в Comfy. Фото: скриншот

Похожую историю рассказал пользователь Threads под ником maks_on. Он приобрел в магазине MOYO смартфон iPhone 17 Pro в цвете Silver. Забронировал его за две недели, однако бронь слетела. Консультант заверил, что товар будет в наличии. Впоследствии упакованную коробку парень забрал из магазина, а когда подарок распаковали — там оказался муляж.

Что ответили в Comfy и MOYO

Официальный аккаунт Comfy ответил на жалобу потребительницы. Магазин провел внутреннюю проверку и подтвердил: предоставленное устройство действительно не является оригинальным изделием. Однако подмена вызывает удивление, поскольку весь путь товара, полученного от дистрибьютора Apple, тщательно фиксируется и контролируется.

"Уже рекомендовали вам обратиться в полицию для открытия уголовного производства. С нашей стороны предоставим правоохранителям все видеозаписи с камер наблюдения, данные о движении товара по серийным номерам и результаты экспертиз", — отметили в Comfy.

Зато в MOYO предположили, что произошли мошеннические действия третьих лиц, не связаных с работой сети. После внутреннего расследования виновных не нашли, поэтому, вероятно, будут обращаться в полицию. Однако средства за смартфон клиенту обещали вернуть — парень официально оформил заявление на компенсацию.

В комментариях мнения украинцев относительно ситуации разделились. Кто-то предполагает, что потерпевшие на самом деле мошенники, ведь нет доказательств, что они не подменили настоящие телефоны муляжами после снятия пломбы. А другие отметили, что в Украину, скорее всего, недавно завезли партию поддельных гаджетов.

