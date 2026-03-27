Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Телефоны iPhone оказались муляжами: украинские магазины попали в скандал

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 11:17
Деньги в руках и муляж iPhone 17 Pro. Фото: УНИАН, navka1/Threads. Коллаж: Новини.LIVE

В украинском сегменте социальной сети Threads разгорелся новый скандал, связанный с продажей товаров. Парень и девушка в разное время заказали смартфоны iPhone в официальных магазинах Comfy и MOYO. Однако получили подделку в запломбированной коробке. Муляж, по словам, пострадавших, невооруженным глазом не отличить от настоящего гаджета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о скандале с покупкой последних моделей iPhone.

Покупка муляжей iPhone

Первую историю рассказала пользовательница Threads под ником navka1. Девушка заказала iPhone 17 Pro Max в Comfy на подарок своему парню, воспользовавшись курьерской доставкой. Но товар привезли аж через три дня. Курьер заверил, что с телефоном все в порядке.

"Пломбы были целы. Я подписала накладную. Подарочная коробка же, не хотелось портить вид. Парень открывает коробку, пробует включить — не включается. Вставляю type-c и понимаю: это не телефон. Это очень качественный муляж", — отметила девушка.

Телефоны iPhone оказались муляжами: украинские магазины попали в скандал - фото 1
Украинка купила муляж iPhone 17 Pro Max в Comfy. Фото: скриншот

Похожую историю рассказал пользователь Threads под ником maks_on. Он приобрел в магазине MOYO смартфон iPhone 17 Pro в цвете Silver. Забронировал его за две недели, однако бронь слетела. Консультант заверил, что товар будет в наличии. Впоследствии упакованную коробку парень забрал из магазина, а когда подарок распаковали — там оказался муляж.

Что ответили в Comfy и MOYO

Официальный аккаунт Comfy ответил на жалобу потребительницы. Магазин провел внутреннюю проверку и подтвердил: предоставленное устройство действительно не является оригинальным изделием. Однако подмена вызывает удивление, поскольку весь путь товара, полученного от дистрибьютора Apple, тщательно фиксируется и контролируется.

"Уже рекомендовали вам обратиться в полицию для открытия уголовного производства. С нашей стороны предоставим правоохранителям все видеозаписи с камер наблюдения, данные о движении товара по серийным номерам и результаты экспертиз", — отметили в Comfy.

Зато в MOYO предположили, что произошли мошеннические действия третьих лиц, не связаных с работой сети. После внутреннего расследования виновных не нашли, поэтому, вероятно, будут обращаться в полицию. Однако средства за смартфон клиенту обещали вернуть — парень официально оформил заявление на компенсацию.

В комментариях мнения украинцев относительно ситуации разделились. Кто-то предполагает, что потерпевшие на самом деле мошенники, ведь нет доказательств, что они не подменили настоящие телефоны муляжами после снятия пломбы. А другие отметили, что в Украину, скорее всего, недавно завезли партию поддельных гаджетов.

смартфон покупки подделки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации