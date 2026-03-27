Телефони iPhone виявилися муляжами: українські магазини потрапили у скандал

Гроші в руках і муляж iPhone 17 Pro. Фото: УНІАН, navka1/Threads. Колаж: Новини.LIVE

В українському сегменті соціальної мережі Threads розгорівся новий скандал, пов'язаний із продажем товарів. Хлопець і дівчина в різний час замовили смартфони iPhone в офіційних магазинах Comfy та MOYO. Проте отримали підробку в запломбованій коробці. Муляж, за словами, постраждалих, неозброєним оком не відрізнити від справжнього гаджета.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про скандал із купівлею останніх моделей iPhone.

Покупка муляжів iPhone

Першу історію розповіла користувачка Threads під ніком navka1. Дівчина замовила iPhone 17 Pro Max в Comfy на подарунок своєму хлопцеві, скориставшись кур’єрською доставкою. Але товар привезли аж через три дні. Кур’єр запевнив, що з телефоном усе гаразд.

"Пломби були цілі. Я підписала накладну. Подарункова коробка ж, не хотілося псувати вигляд. Хлопець відкриває коробку, пробує увімкнути — не вмикається. Вставляю type-c і розумію: це не телефон. Це дуже якісний муляж", — зазначила дівчина.

Українка купила муляж iPhone 17 Pro Max у Comfy. Фото: скриншот

Схожу історію розповів користувач Threads під ніком maks_on. Він придбав у магазині MOYO смартфон iPhone 17 Pro у кольорі Silver. Забронював його за два тижні, однак бронь злетіла. Консультант запевнив, що товар буде в наявності. Згодом запаковану коробку хлопець забрав із магазину, а коли подарунок розпакували — там виявився муляж.

Що відповіли в Comfy та MOYO

Офіційний акаунт Comfy відповів на скаргу споживачки. Магазин провів внутрішню перевірку і підтвердив: наданий пристрій дійсно не є оригінальним виробом. Однак підміна викликає подив, оскільки весь шлях товару, отриманого від дистриб’ютора Apple, ретельно фіксується та контролюється.

"Вже рекомендували вам звернутися до поліції для відкриття кримінального провадження. З нашого боку надамо правоохоронцям усі відеозаписи з камер спостереження, дані про рух товару за серійними номерами та результати експертиз", — зазначили в Comfy.

Натомість у MOYO припустили, що відбулися шахрайські дії третіх осіб, не пов’язаних із роботою мережі. Після внутрішнього розслідування винних не знайшли, тому, ймовірно, будуть звертатися до поліції. Однак кошти за смартфон клієнту обіцяли повернути — хлопець офіційно оформив заяву на компенсацію.

У коментарях думки українців щодо ситуації розділилися. Хтось припускає, що потерпілі насправді шахраї, бо немає доказів, що вони не підмінили справжні телефони муляжами після зняття пломби. А дехто зазначив, що в Україну, скоріше за все, нещодавно завезли партію підроблених гаджетів.

