Деньги, связь и мобильные приложения: что нужно знать перед поездкой в Китай

Путешествие в Китай с телефоном. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, планирующие выезд за границу, должны ознакомиться с местными нормами и правилами, чтобы заранее подготовиться к возможным проблемам. В случае с Китаем необходимо полностью перестроить свою цифровую/финансовую систему. Ведь привычные мобильные приложения просто перестанут работать.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на личный опыт фудблогера katlin_stay в Instagram.

Какие приложения работают в Китае

Китай построил цифровой суверенитет, в результате чего наиболее популярные мобильные приложения недоступны для использования. Глобальные сервисы, к которым привыкли украинцы (Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter), заблокированы, поэтому не помешает установить на телефон VPN, иначе придется обходиться без стандартного программного обеспечения.

Аналогичная ситуация с навигацией — Google-карты ничем не помогут. Вместо этого нужно временно перейти на местные аналоги, в частности поисковик Baidu и социальную сеть WeChat. Такая цифровая изоляция помогает властям контролировать информационные потоки.

"Теперь связь. Без номера телефона вы не зарегистрируетесь в местных приложениях. Физическую SIM-карту можно легко купить, но только с паспортом. Зато с eSIM есть доступ ко всем "нашим" приложениям без VPN", — рассказала блогер.

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Как оплачивать товары и услуги в Китае

По словам украинки, бумажные деньги в КНР почти не используют, поэтому нет смысла обменивать гривны на местную валюту. Расчетные операции осуществляют онлайн с помощью приложений WeChat или AliPay (крупнейшая китайская электронная платежная система).

Кроме того, широко распространена оплата по QR-кодам. Использовать международные системы Visa/MasterCard не получится, поскольку банковские карты принимают максимум в крупных отелях или туристических центрах.

Чтобы пополнить виртуальный кошелек и без проблем оплачивать товары/услуги, нужно зарегистрироваться в социальной сети WeChat. Однако для верификации акаунта придется найти человека с действующим профилем. Пользователь должен подтвердить, что вы будете соблюдать правила WeChat.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую минимальную сумму наличных стоит брать в Польшу. На границе могут не пропустить без подтверждения платежеспособности. Иностранцам придется показать деньги, которых хватит на весь период запланированного пребывания.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие курорты ездило большинство украинцев в 2000-х. Среди местных вариантов выбирали Крым, Одессу и побережье Азовского моря. А среди зарубежных направлений наиболее популярной была Болгария.