Гроші, зв'язок і мобільні застосунки: що треба знати перед поїздкою в Китай

Подорож до Китаю з телефоном. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які планують виїзд за кордон, повинні ознайомитися з місцевими нормами і правилами, аби завчасно підготуватися до потенційних проблем. У випадку з Китаєм необхідно повністю перелаштувати свою цифрову/фінансову систему. Адже звичні мобільні застосунки просто перестануть працювати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на особистий досвід фудблогерки katlin_stay в Instagram.

Які застосунки працюють у Китаї

Китай вибудував цифровий суверенітет, внаслідок чого найбільш популярні мобільні застосунки недоступні для використання. Глобальні сервіси, до яких звикли українці (Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter) заблоковані, тому не завадить встановити на телефон VPN, інакше доведеться обходитися без стандартного програмного забезпечення.

Аналогічна ситуація з навігацією — Google-карти нічим не допоможуть. Натомість потрібно тимчасово перейти на місцеві аналоги, зокрема пошуковик Baidu та соціальну мережу WeChat. Така цифрова ізоляція допомагає владі контролювати інформаційні потоки.

"Тепер зв'язок. Без номера телефону ви не зареєструєтесь у місцевих додатках. Фізичну SIM-карту можна легко купити, але тільки з паспортом. Натомість з eSIM є доступ до всіх "наших" додатків без VPN", — розповіла блогерка.

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Як оплачувати товари і послуги в Китаї

За словами українки, паперові гроші в КНР майже не використовують, тому немає сенсу обмінювати гривні на місцеву валюту. Розрахункові операції здійснюють онлайн за допомогою застосунків WeChat або AliPay (найбільша китайська електронна платіжна система).

Плюс широко розповсюджена оплата за QR-кодами. Використати міжнародні системи Visa/MasterCard не вийде, оскільки банківські картки приймають максимум у великих готелях або туристичних центрах.

Щоб поповнити віртуальний гаманець і без проблем оплачувати товари/послуги, треба зареєструватися в соціальній мережі WeChat. Однак для верифікації акаунту доведеться знайти людину з діючим профілем. Чинний користувач повинен підтвердити, що ви будете дотримуватися правил WeChat.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яку мінімальну суму готівки варто брати в Польщу. На кордоні можуть не пропустити без підтвердження платоспроможності. Іноземцям доведеться показати гроші, яких вистачить на весь період запланованого перебування.

Також Новини.LIVE розповідали, на які курорти їздили більшість українців у 2000-х. Серед місцевих варіантів обирали Крим, Одесу та узбережжя Азовського моря. А серед закордонних напрямків найбільш популярною була Болгарія.