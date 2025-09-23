Билеты на спектакль "Я бачу, вас цікавить пітьма" раскупили — что с ценами и когда премьера

Премьера спектакля "Я бачу, вас цікавить пітьма". Фото: Театр имени Марии Заньковецкой

В Украине состоялась премьера спектакля "Я бачу, вас цікавить пітьма" по одноименному бестселлеру писателя Иллариона Павлюка. Билеты раскупили буквально за несколько часов после старта продаж. По состоянию на 23 сентября свободные места остались только на последние показы в ноябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит попасть на первое в Украине театральное прочтение романа.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит посмотреть спектакль

Постановку литературного бестселлера на театральной сцене подготовил "Дикий театр" (Киев) в сотрудничестве с Национальным театром имени Марии Заньковецкой (Львов). Премьера также состоится в двух городах и, что интересно, инсценировки будут отличаться. По словам режиссера Максима Голенко, будет изменен актерский состав, сценография и финал.

Первый показ во Львове — 21 сентября — уже завершился триумфом. Киевляне смогут увидеть результат плодотворной работы 30 октября в "Диком театре". По состоянию на 23 сентября все билеты в Киеве на трехдневную премьеру раскуплены, что свидетельствует о большой заинтересованности украинцев.

В театре им. Марии Заньковецкой раскупили места на показы 4, 5, 10 и 11 октября. Однако еще остались доступными билеты на 14-16 ноября: самые дешевые стоят 200 грн (боковые балконы), самые дорогие — 2 000 грн (передние ряды).

Стоимость билетов на спектакль "Я бачу, вас цікавить пітьма". Фото: скриншот

Что известно о романе и авторе

Илларион Павлюк — не только известный писатель, но и военный. Участвовал в российско-украинской войне в составе добровольческого батальона "Гарпун" (2015). А когда началось полномасштабное вторжение, автор нескольких бестселлеров мобилизовался в одно из подразделений ГУР МО Украины.

Художественный роман "Я бачу, вас цікавить пітьма" вышел в "Видавництві Старого Лева" в 2020 году. На официальном сайте Национального театра им. Марии Заньковецкой указано, что произведение разошлось тиражом более 150 000 экземпляров.

Согласно данным Forbes Ukraine, Илларион Павлюк возглавил рейтинг украинских писателей по размеру роялти. За 2023-2024 годы писатель заработал около 4 млн гривен благодаря продаже романов "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл" и "Танець недоумка".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, книгоиздательский рынок Украины растет, а роялти авторов в 2023-2024 годах в целом достигли 17,3 млн гривен. Лидером стал Илларион Павлюк, на втором месте — Макс Кидрук, который заработал около 2,7 млн гривен.

Также мы писали, что рынок аудиокниг в Украине растет, хотя производство одной книги стоит от 1,5 до 15 тыс. долларов и требует месяцев работы. Несмотря на расходы, "Абук" в 2024 году вышел на выручку в 24,9 млн гривен.