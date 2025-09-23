Квитки на виставу "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили — що з цінами і коли прем’єра

Прем'єра вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма". Фото: Театр імені Марії Заньковецької

В Україні відбулася прем’єра вистави "Я бачу, вас цікавить пітьма" за однойменним бестселером письменника Ілларіона Павлюка. Квитки розкупили буквально за кілька годин після старту продажів. Станом на 23 вересня вільні місця залишилися тільки на останні покази в листопаді.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує потрапити на перше в Україні театральне прочитання роману.

Скільки коштує подивитися виставу

Постановку літературного бестселера на театральній сцені підготував "Дикий театр" (Київ) у співпраці з Національним театром імені Марії Заньковецької (Львів). Прем’єра також відбудеться у двох містах і, що цікаво, інсценування відрізнятимуться. За словами режисера Максима Голенка, буде змінений акторський склад, сценографія та фінал.

Перший показ у Львові — 21 вересня — вже завершився тріумфом. Кияни зможуть побачити результат плідної праці 30 жовтня у "Дикому театрі". Станом на 23 вересня всі квитки в Києві на триденну прем’єру розкуплені, що свідчить про велику зацікавленість українців.

В театрі ім. Марії Заньковецької розкупили місця на покази 4, 5, 10 та 11 жовтня. Проте ще залишилися доступні квитки на 14-16 листопада: найдешевші коштують 200 грн (бічні балкони), найдорожчі — 2 000 грн (передні ряди).

Вартість квитків на виставу "Я бачу, вас цікавить пітьма". Фото: скриншот

Що відомо про роман та автора

Ілларіон Павлюк — не лише відомий письменник, але й військовий. Брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону "Гарпун" (2015). А коли почалося повномасштабне вторгнення, автор кількох бестселерів мобілізувався в один із підрозділів ГУР МО України.

Художній роман "Я бачу, вас цікавить пітьма" вийшов у "Видавництві Старого Лева" 2020 року. На офіційному сайті Національного театру ім. Марії Заньковецької вказано, що твір розійшовся тиражем понад 150 000 примірників.

Згідно з даними Forbes Ukraine, Ілларіон Павлюк очолив рейтинг українських письменників за розміром роялті. За 2023-2024 роки письменник заробив близько 4 млн гривень завдяки продажу романів "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл" і "Танець недоумка".

Нагадаємо, книговидавничий ринок України зростає, а роялті авторів у 2023-2024 роках загалом сягнули 17,3 млн гривень. Лідером став Ілларіон Павлюк, на другому місці — Макс Кідрук, який заробив близько 2,7 млн гривень.

Також ми писали, що ринок аудіокниг в Україні зростає, хоча виробництво однієї книги коштує від 1,5 до 15 тис. доларів і потребує місяців роботи. Попри витрати, "Абук" у 2024 році вийшов на виторг у 24,9 млн гривень.