Прибутки письменників України — скільки заробили на книгах Павлюк, Кідрук та інші

Книгарня в Києві. Фото: Google Maps

Книговидавничий ринок в Україні за останні роки суттєво розвинувся. Постійно з’являються нові імена серед вітчизняних письменників, а вже популярні автори не втрачають натхнення і регулярно радують читачів цікавими історіями. Деякі письменники можуть похвалитися рекордними прибутками завдяки роялті.

Про це йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

Реклама

Читайте також:

Хто заробив найбільше на книжках

Рейтинг десяти українських письменників за прибутком у 2023-2024 роках формували на основі інформації про виторг видавництв, кількість проданих книг і середні роздрібні ціни. Роялті визначали за коефіцієнтом 0,55 від вартості продукту, а розмір авторської винагороди коливався від 6,5% для дитячої літератури до 9% — для дорослої.

За даними Forbes Ukraine, загальна сума роялті досягла щонайменше 17 289 000 грн. Аби мати змогу виплатити авторам їх заслужену винагороду, видавництва повинні були реалізувати 904 000 книжок. Водночас у рейтинг не ввійшли імена письменників, чиї продажі приховані комерційною таємницею.

Список із десяти авторів за прибутком у 2023-2024 рр. має такий вигляд:

Ілларіон Павлюк — 4 млн гривень;

Макс Кідрук — 2,7 млн гривень;

Ліна Костенко — 1,9 млн гривень;

Володимир Станчишин — 1,6 млн гривень;

Анастасія Левкова — 1,4 млн гривень;

Євгенія Кузнецова — 1,4 млн гривень;

Оксана Забужко — 1,2 млн гривень;

Андрій Семʼянків — 1,2 млн гривень;

Марія Матіос — 1 млн гривень;

Анрій Кокотюха — 0,9 млн гривень.

Лідером рейтингу став автор книг-бестселерів "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл" і "Танець недоумка". Загалом вдалося продати близько 163 600 примірників, що дозволило Павлюку заробити до 4 млн гривень роялті.

Книга Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма". Фото: Читомо

На другому місці — популяризатор науки та автор жанрової літератури Макс Кідрук. Свого часу був лауреатом конкурсу "Коронація слова", неодноразово отримував премії за свої твори. Науково-фантастичний роман "Нові темні віки. Колонія", що вийшов 1 січня 2023 року, став бестселером.

Книга Макса Кідрука "Колонія". Фото: Читомо

Замкнула трійку письменників людина, яка не потребує представлення — Ліна Костенко. Завдяки реалізації 96 000 примірників ("Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого" тощо) живий класик вітчизняної літератури заробила минулими роками майже 1,9 млн грн.

Книга Ліни Костенко "Триста поезій". Фото: Читомо

Нагадаємо, виробництво аудіокниги в Україні коштує від 1 500 до 15 000 доларів. Найбільше витрат іде на дикторів та звукорежисуру. Попри високу собівартість, виторг бібліотеки "Абук" за 2020-2024 роки зріс у 8 разів і сягнув 24,9 млн гривень.

Також ми писали, що паркомісця у великих містах України стають вигідною інвестицією: вони підвищують ціну житла і швидкість його продажу. Окупність становить 10-15 років плюс паркомісце можна здавати в оренду і заробляти.