Прибыли писателей Украины — сколько заработали на книгах Павлюк, Кидрук и другие

Книжный магазин в Киеве. Фото: Google Maps

Книгоиздательский рынок в Украине за последние годы существенно развился. Постоянно появляются новые имена среди отечественных писателей, а уже популярные авторы не теряют вдохновения и регулярно радуют читателей интересными историями. Некоторые писатели могут похвастаться рекордными доходами благодаря роялти.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

Реклама

Читайте также:

Кто заработал больше всего на книгах

Рейтинг десяти украинских писателей по прибыли в 2023-2024 годах формировали на основе информации о выручке издательств, количестве проданных книг и средних розничных ценах. Роялти определяли по коэффициенту 0,55 от стоимости продукта, а размер авторского вознаграждения колебался от 6,5% для детской литературы до 9% — для взрослой.

По данным Forbes Ukraine, общая сумма роялти достигла не менее 17 289 000 грн. Чтобы иметь возможность выплатить авторам их заслуженное вознаграждение, издательства должны были реализовать 904 000 книг. Однако в рейтинг не вошли имена писателей, чьи продажи скрыты коммерческой тайной.

Список из десяти авторов по прибыли в 2023-2024 гг. выглядит так:

Илларион Павлюк — 4 млн гривен;

Макс Кидрук — 2,7 млн гривен;

Лина Костенко — 1,9 млн гривен;

Владимир Станчишин — 1,6 млн гривен;

Анастасия Левкова — 1,4 млн гривен;

Евгения Кузнецова — 1,4 млн гривен;

Оксана Забужко — 1,2 млн гривен;

Андрей Семьянкив — 1,2 млн гривен;

Мария Матиос — 1 млн гривен;

Андрей Кокотюха — 0,9 млн гривен.

Лидером рейтинга стал автор книг-бестселлеров "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл" и "Танець недоумка". Всего удалось продать около 163 600 экземпляров, что позволило Павлюку заработать до 4 млн гривен роялти.

Книга Иллариона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма". Фото: Читомо

На втором месте — популяризатор науки и автор жанровой литературы Макс Кидрук. В свое время был лауреатом конкурса "Коронация слова", неоднократно получал премии за свои произведения. Научно-фантастический роман "Нові темні віки. Колонія", вышедший 1 января 2023 года, стал бестселлером.

Книга Макса Кидрука "Колонія". Фото: Читомо

Замкнул тройку писателей человек, который не нуждается в представлении — Лина Костенко. Благодаря реализации 96 000 экземпляров ("Маруся Чурай", "Записки українського самашедшого" и др.) живой классик отечественной литературы заработала в прошлые годы почти 1,9 млн грн.

Книга Лины Костенко "Триста поезій". Фото: Читомо

Напомним, производство аудиокниги в Украине стоит от 1 500 до 15 000 долларов. Больше всего расходов идет на дикторов и звукорежиссуру. Несмотря на высокую себестоимость, выручка библиотеки "Абук" за 2020-2024 годы выросла в 8 раз и достигла 24,9 млн гривен.

Также мы писали, что паркоместа в крупных городах Украины становятся выгодной инвестицией: они повышают цену жилья и скорость его продажи. Окупаемость составляет 10-15 лет плюс паркоместо можно сдавать в аренду и зарабатывать.