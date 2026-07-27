Тарифы на воду в Украине: сколько будут платить потребители за кубометр с 1 августа

Тарифы на воду в Украине с 1 августа. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине начали массово менять тарифы на воду после того, как право на их установление было передано от НКРЭКП местным властям. Теперь каждая община самостоятельно определяет стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения. Во многих городах новые цены уже вступили в силу, а с 1 августа подорожание ждет еще часть украинцев.

О том, что будет с тарифами на воду в Украине с 1 августа 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Где значительно подорожает вода с 1 августа

Одно из самых значительных повышений с 1 августа ждет потребителей КП "Полтававодоканал". Сейчас жители области платят 33,76 грн за кубометр, а уже с начала августа тариф составит 83,71 грн.

Как изменится стоимость воды в Полтаве. Фото: Скриншот

То есть стоимость водоснабжения и водоотведения увеличится почти в два с половиной раза.

Где вода уже подорожала

Первыми тарифы пересмотрели ещё в июне. Тогда больше за воду начали платить жители Запорожья, Луцка и Черновцов. В июле новые расценки ввели также в:

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Днепре. Виннице. Ровно. Ужгороде. Черкассах. Тернополе. Хмельницком. Ивано-Франковске.

Стоимость воды в Умани с 1 июля 2026 года. Фото: Скриншот

Самая дорогая вода среди городов, где пересмотрели тарифы, пока что в Умани — 157,32 грн за кубометр.

Что будет с тарифами на воду в столице

В столице новые тарифы пока не утвердили, но "Киевводоканал" уже подал свои расчеты в городские власти. Если их согласуют:

водоснабжение будет стоить 50,69 грн за кубометр вместо нынешних 16,16 грн;

водоотведение — 38,21 грн вместо 14,22 грн.

В таком случае общий тариф вырастет до 88,90 грн за кубометр. Это на 58,52 грн больше, чем сейчас.

Где еще планируется повышение тарифов на воду для населения

В нескольких городах проекты новых тарифов уже подготовлены, но они ещё должны пройти согласование с местными властями.

Львов — с 25,88 грн до 56,38 грн за кубометр. Чернигов — с 30,91 грн до 77,71 грн за кубометр. Житомир — с 37,54 грн до 82,23 грн за кубометр. Кропивницкий — с 45,97 грн до 109,14 грн за кубометр.

В Одессе также пока тарифы не меняли, но если проект "Инфоксводоканала" утвердят, стоимость может вырасти с 35,16 грн до 93,66 грн за кубометр.

Почему в городах Украины массово повышают тарифы на воду

Причина массового пересмотра тарифов — изменение правил. В июне полномочия по установлению цен на воду были переданы от НКРЭКП органам местного самоуправления.

Теперь именно городские советы и общины определяют, какими будут экономически обоснованные тарифы для своих водоканалов. Из-за этого в разных регионах Украины началась волна пересмотра стоимости услуг.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине продолжают меняться тарифы на коммунальные услуги. В Ирпенской общине с 1 августа 2026 года вырастет стоимость водоснабжения и водоотведения для населения — за каждый кубометр придется платить больше.

Также Новини.LIVE сообщали, что не все частные дома можно подключить к централизованному водоснабжению. Из-за этого многие владельцы выбирают бурение собственной скважины. Именно поэтому украинцев интересует, сколько будут стоить такие работы в 2026 году.