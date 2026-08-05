Виллу из Казино Рояль хотят продать: сколько стоят апартаменты из фильма о Джеймсе Бонде

Там снимали фильм о Джеймсе Бонде: культовую кинолокацию выставили на продажу
Недвижимость, внутри или рядом с которой снимали культовые фильмы, всегда стоит дороже. При этом такие объекты часто легче продать, поскольку они обладают уникальной историей и связаны с культурным феноменом. Аналогичная ситуация сложилась вокруг виллы, расположенной на берегу озера Комо в Италии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Italy Sotheby’s International Realty.
Вилла из культового фильма
На продажу выставили одну из самых известных кинолокаций Италии, где снимали финальную сцену фильма "Казино "Рояль" о Джеймсе Бонде. Купить можно не все здание Villa La Gaeta в несредневековом стиле, а только апартаменты на первом этаже.
"Отремонтированное в 2023 году, жилье расположено в великолепной резиденции, построенной в начале XX века в эклектичном стиле известными архитекторами Коппеде — мастерами этого самобытного архитектурного направления", — говорится в описании.
Реализация объекта осуществляется через официальное представительство международного агентства элитной недвижимости Sotheby’s International Realty в Италии. Компания специализируется на продаже и аренде премиальных вилл, дворцов, поместий, частных домов и т. д.
Сколько стоят апартаменты
Новый владелец недвижимости за свои деньги получит:
- гостиную с выходом на террасу;
- кухню;
- две спальни;
- две ванные комнаты;
- дополнительное помещение;
- выход к бассейну;
- два подвала;
- частный причал для яхты;
- два парковочных места.
Владельцы апартаментов смогут отдыхать на частном пляже и купаться в озере Комо, а большой общий бассейн доступен для использования всем жильцам Villa La Gaeta. Стоимость объекта колеблется в пределах 1,2-1,4 млн евро — такую сумму называют умеренной, учитывая статус культовой кинолокации и престижное расположение.
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