Віллу з Казино Рояль хочуть продати: скільки коштують апартаменти з фільму про Джеймса Бонда

Актор Деніел Крейг, апартаменти в Villa La Gaeta. Фото: Reuters, Sotheby’s. Колаж: Новини.LIVE

Нерухомість, всередині чи біля якої знімали культові фільми, завжди коштує дорожче. Водночас такі об’єкти часто легше продати, оскільки вони мають унікальну історію та пов’язані з культурним феноменом. Аналогічна ситуація сформувалася навколо вілли, що розташована на березі озера Комо в Італії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Italy Sotheby’s International Realty.

Вілла з культового фільму

На продаж виставили одну з найвідоміших кінолокацій Італії, де знімали фінальну сцену фільму "Казино "Рояль" про Джеймса Бонда. Купити можна не всю будівлю Villa La Gaeta в неосередньовічному стилі, а лише апартаменти на першому поверсі.

"Відремонтоване у 2023 році, житло розташовується в чудовій резиденції, побудованій на початку 20 століття в еклектичному стилі відомими архітекторами Коппеде — майстрами цього самобутнього архітектурного напрямку", — йдеться в описі.

Реалізація об’єкта здійснюється через офіційне представництво міжнародної агенції елітної нерухомості Sotheby’s International Realty в Італії. Компанія спеціалізується на продажу та оренді преміальних вілл, палаців, маєтків, приватних будинків тощо.

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Новий власник нерухомості за свої гроші отримає:

вітальню з виходом на терасу;

кухню;

дві спальні;

дві ванні кімнати;

додаткове приміщення;

вихід до басейну;

два підвали;

приватний причал для яхти;

два паркувальні місця.

Власники апартаментів зможуть відпочивати на приватному пляжі та купатися в озері Комо, а великий спільний басейн доступний для використання всім мешканцями Villa La Gaeta. Вартість об'єкта коливається в межах 1,2-1,4 млн євро — таку суму називають помірною, враховуючи статус культової кінолокації та преміальне розташування.

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