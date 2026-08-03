У БФК Gulliver може з’явитись новий власник: коли планують провести аукціон і якою буде стартова ціна

Gulliver у Києві планують продати на аукціоні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державні Ощадбанк та Укрексімбанк планують продати один із найбільших комерційних об’єктів України — столичний комплекс Gulliver. Відповідне рішення ухвалили наглядові ради обох банків наприкінці липня. Аукціон проведуть через систему Prozorro.Продажі, щоб усі охочі інвестори мали рівний доступ до участі, а процес був відкритим і конкурентним.

Про те, коли планують виставити на продаж комплекс Gulliver в Києві та якою буде його стартова ціна, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на сайт "Ощадбанку".

Якою буде стартова ціна на аукціоні з продажу БФК Gulliver

Оголошення про продаж планують оприлюднити на початку вересня 2026 року. Стартова ціна Gulliver становитиме 207 млн доларів США.

Цей продаж може стати однією з найбільших угод на ринку комерційної нерухомості України за останні роки. У банках зазначають, що відкритий продаж такого масштабного активу має показати інвесторам в Україні та за кордоном, що український ринок залишається відкритим, а права кредиторів захищені.

"Продаж Gulliver стане важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, що в Україні працюють правові механізми захисту прав кредиторів, а великі інвестиційні активи можуть повертатися на відкритий ринок і реалізовуватися прозоро та на конкурентних умовах", — зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

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Точну дату аукціону, умови участі та порядок подання заявок банки оприлюднять разом з офіційним оголошенням про старт продажу.

Чому БФК Gulliver виставляють на продаж

Продаж БФК Gulliver став фінальним етапом багаторічного процесу повернення заставного майна за одним із найбільших проблемних кредитів в історії української банківської системи.

Будівництво комплексу державні банки фінансували з 2006 року, а в експлуатацію Gulliver ввели у 2014 році. Однак із 2024 року компанія-позичальник ТОВ "Три О" почала зменшувати виплати, а згодом повністю припинила виконувати боргові зобов’язання перед банками.

У березні 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк розпочали процедуру стягнення заставного майна. Після проходження всіх юридичних процедур 26 липня 2025 року право власності на комплекс перейшло до консорціуму державних банків:

80% належить Ощадбанку,

20% — Укрексімбанку.

Після цього банки забезпечили роботу комплексу, продовжили його діяльність, організували управління об’єктом та підготували його до продажу.

Що виділяє Gulliver на фоні іншої комерційної нерухомості

Gulliver — один із найвідоміших торгівельно-офісних комплексів Києва. Його площа перевищує 157 тисяч квадратних метрів. У комплексі працюють:

Торгівельна зона. Розважальна частина. Сучасний бізнес-центр.

Об’єкт розташований у центрі столиці поруч із трьома станціями метро. Щодня територію Gulliver відвідують понад 150 тисяч пішоходів.

Завдяки розташуванню, великій площі, наявності українських і міжнародних орендарів та потенціалу для подальшого розвитку Gulliver залишається одним із найцікавіших інвестиційних активів на ринку нерухомості України.

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Також Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк до кінця 2026 року хоче продати частину майна, яке банк отримав через несплачені кредити. На аукціони виставлять кілька великих об’єктів, серед яких стадіон "Дніпро-Арена", торговий центр "Приозерний" і готельні об’єкти в Буковелі. Продаж відбувається в межах плану банку щодо роботи з проблемними активами.