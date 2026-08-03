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Главная Экономика Государственные банки продают Gulliver в Киеве: какова будет стартовая цена на аукционе

Государственные банки продают Gulliver в Киеве: какова будет стартовая цена на аукционе

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 17:12
У БФК Gulliver может появиться новый владелец: когда планируется провести аукцион и какова будет стартовая цена
Gulliver в Киеве планируют продать на аукционе. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственные банки Ощадбанк и Укэксимбанк планируют продать один из крупнейших коммерческих объектов Украины — столичный комплекс Gulliver. Соответствующее решение было принято наблюдательными советами обоих банков в конце июля. Аукцион будет проведен через систему Prozorro.Продажи, чтобы все желающие инвесторы имели равный доступ к участию, а процесс был открытым и конкурентным.

О том, когда планируется выставить на продажу комплекс Gulliver в Киеве и какова будет его стартовая цена, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Ощадбанка".

Какой будет стартовая цена на аукционе по продаже БФК Gulliver

Объявление о продаже планируется опубликовать в начале сентября 2026 года. Стартовая цена Gulliver составит 207 млн долларов США.

Эта сделка может стать одной из крупнейших на рынке коммерческой недвижимости Украины за последние годы. В банках отмечают, что открытая продажа такого масштабного актива должна показать инвесторам в Украине и за рубежом, что украинский рынок остается открытым, а права кредиторов защищены.

"Продажа Gulliver станет важным сигналом для украинских и международных инвесторов о том, что в Украине действуют правовые механизмы защиты прав кредиторов, а крупные инвестиционные активы могут возвращаться на открытый рынок и реализовываться прозрачно и на конкурентных условиях", — отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

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Точную дату аукциона, условия участия и порядок подачи заявок банки обнародуют вместе с официальным объявлением о начале продажи.

Почему БФК Gulliver выставляют на продажу

Продажа БФК Gulliver стала финальным этапом многолетнего процесса возврата залогового имущества по одному из крупнейших проблемных кредитов в истории украинской банковской системы.

Строительство комплекса государственные банки финансировали с 2006 года, а в эксплуатацию Gulliver ввели в 2014 году. Однако с 2024 года компания-заемщик ООО "Три О" начала сокращать выплаты, а впоследствии полностью прекратила выполнять долговые обязательства перед банками.

В марте 2025 года Ощадбанк и Укэксимбанк начали процедуру взыскания залогового имущества. После прохождения всех юридических процедур 26 июля 2025 года право собственности на комплекс перешло к консорциуму государственных банков:

  • 80 % принадлежит Ощадбанку,
  • 20% — Укэксимбанку.

После этого банки обеспечили работу комплекса, продолжили его деятельность, организовали управление объектом и подготовили его к продаже.

Что выделяет Gulliver на фоне другой коммерческой недвижимости

Gulliver — один из самых известных торгово-офисных комплексов Киева. Его площадь превышает 157 тысяч квадратных метров. В комплексе расположены:

  1. Торговая зона.
  2. Развлекательная часть.
  3. Современный бизнес-центр.

Объект расположен в центре столицы рядом с тремя станциями метро. Ежедневно территорию Gulliver посещают более 150 тысяч пешеходов.

Благодаря удобному расположению, большой площади, наличию украинских и международных арендаторов, а также потенциалу для дальнейшего развития Gulliver остается одним из самых интересных инвестиционных активов на рынке недвижимости Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сеть супермаркетов Varus получила согласие на приобретение мини-маркетов "Коло". Заявку на покупку подала еще 4 июня 2026 года, а теперь, когда Антимонопольный комитет одобрил сделку, компании могут приступить к завершению оформления сделки.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк до конца 2026 года планирует продать часть имущества, полученного банком в результате невыплаты кредитов. На аукционы будут выставлены несколько крупных объектов, среди которых стадион "Днепр-Арена", торговый центр "Приозерный" и гостиничные объекты в Буковеле. Продажа происходит в рамках плана банка по работе с проблемными активами.

аукцион недвижимость Ощадбанк ТРЦ
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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