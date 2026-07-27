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Главная Экономика Банки в Украине закрывают отделения: кто активно сворачивает свою деятельность

Банки в Украине закрывают отделения: кто активно сворачивает свою деятельность

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 15:09
Банки закрывают отделения в Украине: кто больше всех сократил сеть
Отделение Ощадбанка, замок на двери. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Банки сократили сеть отделений в Украине за первое полугодие 2026 года. Больше всего закрытий пришлось на государственные и крупные коммерческие банки, хотя отдельные финансовые учреждения, напротив, продолжили расширять свое присутствие.

Об этом пишут Українські новини, передают Новини.LIVE.

Как изменилось количество отделений банков в Украине

Согласно отчету Нацбанка, в течение первых шести месяцев 2026 года сеть банковских отделений в Украине сократилась на 61 подразделение. Если в начале года работали 4 815 офисов действующих банков, то по состоянию на 1 июля их осталось 4 754.

Больше всего отделений за этот период закрыл Ощадбанк — минус 16. Также сокращения произошли в Райффайзен Банке, который прекратил работу 10 филиалов, ПриватБанке — восемь отделений, а Укрэксимбанк и ТАСкомбанк закрыли по пять подразделений.

В то же время отдельные банки продолжили расширять сеть. Наиболее активно новые офисы открывал Акордбанк, который за полгода увеличил количество отделений на шесть. Еще три новых подразделения открыл МТБ Банк, а АСВИО Банк добавил два отделения.

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Несмотря на изменения, расстановка лидеров по масштабам сети осталась неизменной. Наибольшее количество отделений имеет Ощадбанк — 1 115. Второе место занимает ПриватБанк с 1 050 филиалами. В первую четверку также входят Райффайзен Банк с 282 отделениями и ПУМБ, сеть которого насчитывает 220 подразделений.

НБУ обратился к банкам

Национальный банк Украины разослал финансовым учреждениям новые рекомендации по проведению финансового мониторинга. В документе регулятор дополнил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о деятельности так называемых компаний-оболочек.

В частности, под повышенное внимание могут попасть вновь созданные ФЛП и предприятия, а также бизнес, который длительное время не осуществлял хозяйственной деятельности.

Среди факторов риска НБУ называет:

  • небольшое количество работников;
  • минимальный уставный капитал;
  • совмещение функций руководителя и учредителя в одном лице;
  • несоответствия в сведениях о конечных бенефициарах;
  • назначение на руководящие должности очень молодых или пожилых лиц;
  • активное сотрудничество с большим количеством вновь созданных контрагентов.

Речь также идет о ситуациях, когда официально задекларированные доходы незначительны, но через счета проходят многомиллионные обороты. В целом регулятор определил 12 критериев, которые банки должны учитывать при оценке рисков клиентов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что НБУ планирует выпустить множество монет до конца 2026 года. Речь идет о памятных и инвестиционных экземплярах. Через некоторое время после введения в обращение монеты появятся в ассортименте онлайн-магазина нумизматических товаров от Нацбанка.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине появится банкнота номиналом 2 000 гривен. Банки должны обеспечить бесперебойную выдачу новых денег через банкоматы и прием купюр терминалами. Нацбанк установил сроки для настройки оборудования финансовыми учреждениями.

банки ликвидация Национальный банк Украины
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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