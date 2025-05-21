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Таких цен никто не ожидал — что продают в АТБ со скидками до 50%

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Дата публикации 21 мая 2025 13:02
В АТБ действуют большие скидки на продукты — что стоит на 50% дешевле
Супермаркет АТБ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Во второй половине мая украинцы могут немало сэкономить, покупая товары в АТБ. Сеть супермаркетов переписала цены на популярные продукты, установив скидки до 50% на широкий ассортимент. Акционные предложения будут действовать недолго, до 27 мая включительно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в АТБ намного дешевле.

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Большие скидки в АТБ

Сеть регулярно снижает цены на популярные продукты питания, чтобы привлекать покупателей и стимулировать продажи. Акция "Весенние скидки" будет действовать с 21 по 27 мая, обеспечивая украинцев выгодными товарами, в частности колбасой, икрой, пельменями, мороженым, йогуртом и тому подобное. Потребителям доступны такие бюджетные продукты:

  • конфеты — 175,90 грн вместо 360,90 грн (-51%);
  • мороженое — 12,30 грн вместо 24,90 грн (-50%);
  • джин — 269,90 грн вместо 485,30 грн (-44%);
  • пиво — 49,90 грн вместо 87,90 грн (-43%);
  • шоколад — 84,90 грн вместо 149,50 грн (-43%);
  • колбаса — 90,50 грн вместо 156,50 грн (-42%);
  • икра горбуши — 229,50 грн вместо 388,40 грн (-40%);
  • чай — 32,50 грн вместо 54,90 грн (-40%);
  • семена подсолнечника — 33,30 грн вместо 55,80 грн (-40%);
  • напиток газированный — 30,50 грн вместо 50,90 грн (-40%).
Таких цен никто не ожидал — что продают в АТБ со скидками до 50% - фото 1
Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот
Таких цен никто не ожидал — что продают в АТБ со скидками до 50% - фото 2
Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Сеть супермаркетов регулярно обновляет списки продуктов, доступных по сниженной цене. Украинцы могут найти на официальном сайте АТБ информацию об актуальных акционных предложениях, в частности "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!", "Экономия", "7 дней", "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ!" и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, куриные яйца в Украине немного подешевели, если сравнивать с первым кварталом 2025 года. Супермаркеты переписали ценники, поэтому покупателям не помешает узнать, какая сеть продает товар выгоднее. Больше сэкономить удастся с поштучными яйцами.

Также мы писали, за что поляки так любят супермаркеты Biedronka. Эта сеть стала популярной благодаря лояльным ценам, качественным товарам, свежим продуктам и широкому ассортименту. Плюс посетителям нравится приветливость персонала.

товары АТБ покупки супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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