В АТБ діють великі знижки на продукти — що коштує на 50% дешевше

Супермаркет АТБ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У другій половині травня українці можуть чимало зекономити, купуючи товари в АТБ. Мережа супермаркетів переписала ціни на популярні продукти, встановивши знижки до 50% на широкий асортимент. Акційні пропозиції діятимуть недовго, до 27 травня включно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають в АТБ набагато дешевше.

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Великі знижки в АТБ

Мережа регулярно знижує ціни на популярні продукти харчування, аби приваблювати покупців і стимулювати продажі. Акція "Весняні знижки" діятиме з 21 по 27 травня, забезпечуючи українців вигідними товарами, зокрема ковбасою, ікрою, пельменями, морозивом, йогуртом тощо. Споживачам доступні такі бюджетні продукти:

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цукерки — 175,90 грн замість 360,90 грн (-51%);

морозиво — 12,30 грн замість 24,90 грн (-50%);

джин — 269,90 грн замість 485,30 грн (-44%);

пиво — 49,90 грн замість 87,90 грн (-43%);

шоколад — 84,90 грн замість 149,50 грн (-43%);

ковбаса — 90,50 грн замість 156,50 грн (-42%);

ікрa горбуші — 229,50 грн замість 388,40 грн (-40%);

чай — 32,50 грн замість 54,90 грн (-40%);

насіння соняшника — 33,30 грн замість 55,80 грн (-40%);

напій газований — 30,50 грн замість 50,90 грн (-40%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Мережа супермаркетів регулярно оновлює списки продуктів, доступних за зниженою ціною. Українці можуть знайти на офіційному сайті АТБ інформацію про актуальні акційні пропозиції, зокрема "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!", "Економія", "7 днів", "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ!" тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курячі яйця в Україні трохи подешевшали, якщо порівнювати з першим кварталом 2025 року. Супермаркети переписали цінники, тож покупцям не завадить дізнатися, яка мережа продає товар вигідніше. Більше економити вдасться з поштучними яйцями.

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Також ми писали, за що поляки так люблять супермаркети Biedronka. Ця мережа стала популярною завдяки лояльним цінам, якісним товарам, свіжим продуктам і широкому асортименту. Плюс відвідувачам подобається привітність персоналу.