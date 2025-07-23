Финансовые санкции за внешний вид — за какую одежду можно получить немалый штраф

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрены штрафы для граждан за ношение военной формы. Финансовые санкции могут быть достаточно высокими, но применяются не во всех случаях.

О том, в каких случаях ношение военной формы считается неправомерным, рассказало издание "На пенсии".

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Запрет на ношение военной формы в повседневной жизни распространяется на всех граждан, кроме:

военнослужащих ВСУ и других формирований;

курсантов военных учебных заведений;

резервистов в период прохождения учений;

призывников на военных сборах;

воспитанников военных лицеев;

отставных военных и ветеранов при наличии удостоверений.

Людей в военной форме полиция имеет право останавливать на улицах и проверять их документы.

Какой штраф за ношение военной формы

Граждане, которые носят в повседневной жизни военную форму, не имея на то законных оснований, могут получить такие штрафы:

за правонарушение впервые — 2 550-3 400 гривен с конфискацией формы;

повторное нарушение в течение года — 6 800 гривен или обязательные общественные работы продолжительностью 30-40 часов.

Обнаружив правонарушителя, который незаконно носит военную форму, полиция составляет соответствующий админпротокол. Наказание применяется независимо от того, это полный комплект формы, или отдельные ее элементы со знаками различия.

Какие световые и звуковые эффекты под запретом в Украине

В нашем государстве также действует строгий запрет на использование пиротехнических средств, которые создают громкие звуковые или яркие световые эффекты.

На нарушителей накладывают следующие штрафы:

для граждан — от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (85-255 грн);

для юридических лиц и предпринимателей — от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 грн).

Кроме этого, нарушителей могут привлечь к ответственности за хулиганство, в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины. В этом случае им грозит наказание в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн (от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) или пробационного надзора на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Ранее мы писали, что украинским медиа запретят отождествлять адвокатов с клиентами. За нарушение предусмотрены штрафы, которые будут достигать почти 7 тысяч гривен.

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