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Главная Экономика Такая одежда под запретом — за что придется заплатить 7 000 грн

Такая одежда под запретом — за что придется заплатить 7 000 грн

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 10:05
Финансовые санкции за внешний вид — за какую одежду можно получить немалый штраф
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрены штрафы для граждан за ношение военной формы. Финансовые санкции могут быть достаточно высокими, но применяются не во всех случаях.

О том, в каких случаях ношение военной формы считается неправомерным, рассказало издание "На пенсии".

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Кому запрещено носить военную форму

Запрет на ношение военной формы в повседневной жизни распространяется на всех граждан, кроме:

  • военнослужащих ВСУ и других формирований;
  • курсантов военных учебных заведений;
  • резервистов в период прохождения учений;
  • призывников на военных сборах;
  • воспитанников военных лицеев;
  • отставных военных и ветеранов при наличии удостоверений.

Людей в военной форме полиция имеет право останавливать на улицах и проверять их документы.

Какой штраф за ношение военной формы

Граждане, которые носят в повседневной жизни военную форму, не имея на то законных оснований, могут получить такие штрафы:

  • за правонарушение впервые — 2 550-3 400 гривен с конфискацией формы;
  • повторное нарушение в течение года — 6 800 гривен или обязательные общественные работы продолжительностью 30-40 часов.

Обнаружив правонарушителя, который незаконно носит военную форму, полиция составляет соответствующий админпротокол. Наказание применяется независимо от того, это полный комплект формы, или отдельные ее элементы со знаками различия.

Какие световые и звуковые эффекты под запретом в Украине

В нашем государстве также действует строгий запрет на использование пиротехнических средств, которые создают громкие звуковые или яркие световые эффекты.

На нарушителей накладывают следующие штрафы:

  • для граждан — от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (85-255 грн);
  • для юридических лиц и предпринимателей — от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 грн).

Кроме этого, нарушителей могут привлечь к ответственности за хулиганство, в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины. В этом случае им грозит наказание в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн (от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) или пробационного надзора на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Ранее мы писали, что украинским медиа запретят отождествлять адвокатов с клиентами. За нарушение предусмотрены штрафы, которые будут достигать почти 7 тысяч гривен.

Также узнавайте, какой штраф можно схватить за сбор орехов.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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