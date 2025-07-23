Финансовые санкции за внешний вид — за какую одежду можно получить немалый штраф

Такая одежда под запретом — за что придется заплатить 7 000 грн
В Украине предусмотрены штрафы для граждан за ношение военной формы. Финансовые санкции могут быть достаточно высокими, но применяются не во всех случаях.
О том, в каких случаях ношение военной формы считается неправомерным, рассказало издание "На пенсии".
Кому запрещено носить военную форму
Запрет на ношение военной формы в повседневной жизни распространяется на всех граждан, кроме:
- военнослужащих ВСУ и других формирований;
- курсантов военных учебных заведений;
- резервистов в период прохождения учений;
- призывников на военных сборах;
- воспитанников военных лицеев;
- отставных военных и ветеранов при наличии удостоверений.
Людей в военной форме полиция имеет право останавливать на улицах и проверять их документы.
Какой штраф за ношение военной формы
Граждане, которые носят в повседневной жизни военную форму, не имея на то законных оснований, могут получить такие штрафы:
- за правонарушение впервые — 2 550-3 400 гривен с конфискацией формы;
- повторное нарушение в течение года — 6 800 гривен или обязательные общественные работы продолжительностью 30-40 часов.
Обнаружив правонарушителя, который незаконно носит военную форму, полиция составляет соответствующий админпротокол. Наказание применяется независимо от того, это полный комплект формы, или отдельные ее элементы со знаками различия.
Какие световые и звуковые эффекты под запретом в Украине
В нашем государстве также действует строгий запрет на использование пиротехнических средств, которые создают громкие звуковые или яркие световые эффекты.
На нарушителей накладывают следующие штрафы:
- для граждан — от пяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (85-255 грн);
- для юридических лиц и предпринимателей — от пятнадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 грн).
Кроме этого, нарушителей могут привлечь к ответственности за хулиганство, в соответствии со статьей 296 Уголовного кодекса Украины. В этом случае им грозит наказание в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн (от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан) или пробационного надзора на срок до 5 лет, или ограничение свободы на тот же срок.
Ранее мы писали, что украинским медиа запретят отождествлять адвокатов с клиентами. За нарушение предусмотрены штрафы, которые будут достигать почти 7 тысяч гривен.
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