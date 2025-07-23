Фінансові санкції за зовнішній вигляд — за який одяг можна отримати чималий штраф

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні передбачені штрафи для громадян за носіння військової форми. Фінансові санкції можуть бути досить високими, але застосовуються не в усіх випадках.

Про те, у яких випадках носіння військової форми вважається неправомірним, розповіло видання "На пенсії".

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Кому заборонено носити військову форму

Заборона на носіння військової форми у повсякденному житті розповсюджується на усіх громадян, крім:

військовослужбовців ЗСУ та інших формувань;

курсантів військових навчальних закладів;

резервістів у період проходження навчань;

призовників на військових зборах;

вихованців військових ліцеїв;

відставних військових та ветеранів за наявності посвідчень.

Людей в військовій формі поліція має право зупиняти на вулицях й перевіряти їхні документи.

Який штраф за носіння військової форми

Громадяни, які носять у повсякденному житті військову форму, не маючи на те законних підстав, можуть отримати такі штрафи:

за правопорушення вперше — 2 550-3 400 гривень з конфіскацією форми;

повторне порушення протягом року — 6 800 гривень або обов’язкові громадські роботи тривалістю 30-40 годин.

Виявивши правопорушника, який незаконно носить військову форму, поліція складає відповідний адмінпротокол. Покарання застосовується незалежно від того, чи це повний комплект форми, чи окремі її елементи зі знаками розрізнення.

Які світлові та звукові ефекти під забороною в Україні

В нашій державі також діє сувора заборона на використання піротехнічних засобів, які створюють гучні звукові або яскраві світлові ефекти.

На порушників накладають такі штрафи:

для громадян — від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-255 грн);

для юридичних осіб та підприємців — від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255-510 грн).

Крім цього, порушників можуть притягнути до відповідальності за хуліганство, відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. У цьому випадку їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн (від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або пробаційного нагляду на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.

Раніше ми писали, що українським медіа заборонять ототожнювати адвокатів з клієнтами. За порушення передбачені штрафи, які сягатимуть майже 7 тисяч гривень.

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